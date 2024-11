Un utente di Netflix intenta una causa legale per l'incontro tra Jake Paul e Mike Tyson

Questa persona ha intentato una causa presso il tribunale dello Stato della Florida contro lo streamer per conto dei clienti che hanno avuto problemi nel tentativo di guardare l'incontro , sostenendo che Netflix era "tristemente impreparata" per l'enorme pubblico globale che si sintonizzava in diretta, affermando che i problemi di streaming affrontati durante l'evento costituiscono una violazione del contratto da parte di Netflix e pratiche commerciali ingannevoli secondo la legge della Florida.

Come probabilmente saprete, recentemente è andato in onda su Netflix l'incontro tra Jake Paul e Mike Tyson . O per meglio è più o meno andato in onda, perché ci sono stati vari problemi di trasmissione e ora un residente della Florida ha deciso di fare causa a Netflix .

I dettagli della causa contro Netflix

"I clienti di Netflix hanno riscontrato enormi problemi di streaming e avrebbero dovuto saperlo perché è già successo in passato", si legge nella denuncia.

Jake Paul e Mike Tyson che lottano sul ring

La denuncia continua: "Invece di fornire la programmazione per cui i suoi spettatori pagano ogni mese, Netflix era completamente impreparata e incapace di risolvere i problemi". La denuncia rileva inoltre che Netflix "ha continuato a fatturare per servizi non forniti".

La causa segnala inoltre che questa non è la prima volta che Netflix ha problemi con un evento in diretta streaming. Nell'aprile del 2023, Netflix ha tentato di realizzare il suo primo grande evento in livestream con lo speciale della reunion di Love Is Blind. Tuttavia, anche questo evento non è andato come previsto a causa di problemi tecnologici. Alla fine è stato reso disponibile quasi 24 ore dopo sulla piattaforma dopo tutti gli errori e gli intoppi, lasciando ai fan un evento registrato anziché l'evento live promesso. Dopo questo fiasco, Netflix non ha spiegato esattamente cosa sia successo, ma è sembrata ottimista sul fatto che le future trasmissioni in diretta non avrebbero avuto problemi di questo tipo: ovviamente non è stato così.

Va anche detto che i numeri di Netflix sono stati forse persino superiori alle aspettative, visto che l'incontro tra Mike Tyson e Jake Paul è stato l'evento sportivo più visto di sempre in streaming. Ciò detto, starà ai giudici capire se ci sono gli estremi per una causa legale.