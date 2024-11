Metroid Prime 4: Beyond diventa "presto in arrivo" sul sito ufficiale di Nintendo: novità a breve?

Il 2025 è un anno incerto per Nintendo, visto che dovrebbe essere quello della pubblicazione di Nintendo Switch 2 (nome non ufficiale), di cui però non si sa ancora nulla. È un po' più chiaro cosa sarà reso disponibile dal lato software, anche se non tutti i giochi hanno una data di uscita precisa, come ad esempio Metroid Prime 4: Beyond.

L'atteso capitolo della serie con protagonista Samus è per ora previsto per un generico "2025" e solo per Nintendo Switch. Non sappiamo quanto sarà lunga l'attesa ancora, ma la speranza è che non si debba attendere fino alla fine del prossimo anno, soprattutto ora che Nintendo ha categorizzato il gioco come "Presto in arrivo" sul sito ufficiale.