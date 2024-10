Nintendo Switch sarà supportata con tante remaster, nel mentre Nintendo lavora sui giochi di Switch 2?

Nintendo Switch 2 (nome non ufficiale) non è stata annunciata, ma bene o male diamo tutti per scontato che sia in arrivo. Questo significa anche che vari team della compagnia staranno lavorando a dei progetti dedicati a tale console. Questo significa forse che il prossimo anno ci saranno sempre meno prodotti esclusivi per la prima Switch, in attesa che arrivi la nuova console?

Secondo un report, no. Viene affermato che andando avanti Nintendo vuole continuare a supportare Nintendo Switch, per quei giocatori che non avranno desiderio a cambiare console rapidamente. Per raggiungere questo risultato, però, la compagnia probabilmente si affiderà molto agli sviluppatori di terze parti e alle remaster.