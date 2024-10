Le vendite di giochi e console in Giappone mostrano che PS5 ottiene tanto spazio grazie a nomi importanti

Famitsu ha pubblicato le vendite videoludiche per il Giappone per la settimana dal 14 ottobre 2024 al 20 ottobre 2024. Come sempre Nintendo Switch domina ma - perlopiù nel lato software - PlayStation 5 riesce a ritagliarsi la propria parte. Iniziamo con le vendite settimanali dell'hardware (tra parentesi le vendite totali fino al 20 ottobre):

Switch OLED - 37,294 (8,046,039)

Switch Lite - 16,911 (6,151,877)

PlayStation 5 - 9,649 (5,232,593)

Switch - 4,648 (19,922,508)

PlayStation 5 Digital Edition - 1,666 (861,219)

Xbox Series S - 1,460 (321,288)

Xbox Series X - 147 (307,834)

PlayStation 4 - 34 (7,928,618)