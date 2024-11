Star Wars Outlaws inizia a rivoluzionare il gameplay: il director spiega le novità sulla furtività

Star Wars Outlaws non ha avuto la partenza che Ubisoft sperava, ma l'editore francese non si arrende e, come vi avevamo già segnalato, ha messo a capo del gioco un nuovo creative director - Drew Rechner - che ha idee precise su come migliorare l'opera e convincere i giocatori a dargli una possibilità.

I dettagli sulle novità di Star Wars Outlaws

Rechner ha ammesso che ad alcuni non piace la furtività e che le missioni che richiedono ai giocatori di evitare di essere scoperti "potrebbero risultare frustranti o ingiuste". Queste sensazioni sono state esacerbate dalle meccaniche stealth del gioco a volte "imprevedibili e incoerenti".

I requisiti di furtività sono stati rimossi da "quasi tutti" gli obiettivi delle missioni. L'approccio furtivo rimarrà un'opzione e il modo migliore per affrontare alcune missioni ma il cambiamento significa che, se si viene scoperti, si potrà iniziare a sparare invece di essere riportati al checkpoint precedente.

Rechner ha dichiarato che questo cambiamento è "il nostro primo passo per ampliare le possibilità di scelta dei giocatori. Aggiungiamo: sappiamo che a molti di voi piace l'approccio stealth, quindi per noi era importante preservare questo stile di gioco e allo stesso tempo darvi la libertà di decidere come affrontare ogni missione", ha scritto. "In definitiva, potrete scegliere se intrufolarvi, essere i primi a sparare o - il mio preferito - intrufolarvi fino a quando non verrete scoperti e poi farvi strada a colpi di blaster".

Il combattimento sarà abilitato anche nei "distretti dei sindacati", nei quali i giocatori dovevano intrufolarsi se non erano in buoni rapporti con il sindacato in questione: ora potranno entrare in queste aree pacificamente se si sono costruiti una buona reputazione, intrufolarsi come potevano fare in precedenza, o semplicemente entrare ad armi spianate.

La furtività comunque è solo uno degli elementi sui quali il director lavora: vediamo gli altri.