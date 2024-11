Il nuovo direttore creativo di Star Wars Outlaws ha illustrato il prossimo aggiornamento

Ubisoft ha condiviso alcuni dettagli sul prossimo aggiornamento maggiore di Star Wars Outlaws , per voce del nuovo direttore creativo, Drew Rechner, che ha rimpiazzato Julian Gerighty, ora al lavoro su The Division 3. Stando a quanto raccontato, sarà la patch più grande tra quelle ricevute finora dal gioco, che andrà a migliorare moltissimi aspetti chiave dell'esperienza.

Tanti miglioramenti

"La prima area chiave che sarà migliorata è il combattimento, dove abbiamo scorto la possibilità di rendere l'esperienza più profonda ed emozionante, premiando maggiormente le tattiche e la precisione del giocatore." Ha spiegato Rechner. "La seconda area chiave è lo stealth, con novità che riguardano non soltanto il miglioramento della leggibilità e della coerenza di ciò che rilevano i nemici, ma anche le scelte di approccio agli incontri."

"Infine, la terza area chiave è nei controlli dei personaggi, ossia migliorare l'affidabilità delle coperture, aumentare la reattività dell'arrampicata e dell'accovacciamento, e in generale migliorare i controlli nel loro complesso."

Star Wars Outlaws Title Update 1.4 arriverà il 21 novembre, quando il gioco farà il suo debutto su Steam. Lo stesso giorno sarà lanciato anche Wild Card, il primo DLC narrativo. Il gioco Ubisoft Massive non ha soddisfatto l'editore francese, che a settembre ha annunciato una serie di aggiornamenti pensati per migliorare il gioco in tempo per la stagione natalizia, così da provare ad aumentarne le vendite. I risultati di Outlaws hanno anche influito sulla scelta di rinviare il lancio di Assassin's Creed Shadows al 2025.

Per il resto vi ricordiamo che Star Wars Outlaws è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.