Una versione economica di Samsung Galaxy Z Flip potrebbe uscire nel 2025

Nel corso degli ultimi anni, l'ultima novità davvero significativa nel mondo degli smartphone è consistita nell'introduzione dei dispositivi pieghevoli, che grazie al loro particolare form-factor risultano di gran lunga più tascabili rispetto agli smartphone tradizionali utilizzati fino ad oggi, consentendo di visualizzare facilmente le notifiche in arrivo per mezzo dello schermo esterno. Tutto è iniziato con Samsung Galaxy Z Flip e Samsung Galaxy Z Fold, che strada facendo hanno poi lasciato il testimone a numerosi prodotti dalle altre compagnie produttrici come Motorola, Huawei, OnePlus e via dicendo. Tutti i dispositivi pieghevoli di Samsung, però, hanno presentato da sempre dei prezzi di listino piuttosto alti e non alla portata di tutti. Proprio nelle ultime ore si è fatto strada un rumor che prevede l'arrivo di una versione economica di Samsung Galaxy Z Flip per il 2025: scopriamone insieme tutti i dettagli.