L'ultima patch di Stardew Valley ha causato una strage di galline, ma l'autore ha sfruttato la situazione

Con la pubblicazione della patch 1.6.9 di Stardew Valley è emerso uno strano bug, che sta causando una strage di galline . Il problema è così diffuso da spingere lo sviluppatore ConcernedApe, ossia Eric Barone, a intervenire sull'argomento. Il nostro lo ha fatto spiegandolo scherzosamente come se fosse parte della mitologia del gioco . In che senso? Semplicemente lo ha reso una specie di evento involontario, che riguarda cancelli lasciati aperti e coyote di passaggio. Naturalmente lo sistemerà con la prossima patch.

Un coyote di troppo

"Attualmente c'è un problema," ha esordito Barone, per poi spiegare "se inizi una nuova fattoria nella prateria e apri il recinto degli animali sulla coop nel primo giorno, le galline spariscono. Se si lascia il recinto chiuso, dovreste salvarle. Sistemeremo il bug. Mitologia di gioco: c'è un coyote selvatico che gira nella fattoria il primo giorno."

Da notare che alcune delle risposte al messaggio di Barone hanno fatto presente che il bug non si manifesta sempre, con tanti che hanno raccontato la loro esperienza per aiutare lo sviluppatore a individuarlo e risolverlo. Comunque sia i giocaotri sembrano aver gradito lo sforzo fatto per trasformarlo in una specie di evento di gioco, come l'utente @MagnoliaGameDev, che gli ha detto: "Dovresti tenerlo e rendere il coyote addomesticabile," o come l'utente @thedatawizardtv che ha chiesto "Il coyote ha un nome? E quando sistemerai il bug, smetterà di esistere completamente o continuerà a farlo nel Multiverso di Stardew Valley?"

Che dire? Queste sono le risposte che si ottengono quando si ha un buon rapporto con la propria comunità. Del resto è impossibile lamentarsi di Stardew Valley, che ha ricevuto un supporto enorme nel corso degli anni, con moltissimi nuovi contenuti aggiunti in forma completamente gratuita patch dopo patch. Quindi, non sarà certo un coyote qualsiasi a rovinare la reputazione di ConcernedApe.