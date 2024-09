Star Wars Outlaws annuncia la roadmap degli aggiornamenti, Ubisoft punta sul gioco per Natale

Vediamo quindi la roadmap degli aggiornamenti, che si aprirà il 3 ottobre con il Title Update 2 focalizzato su miglioramenti e risoluzione di bug, e proseguirà il 24 ottobre con il Title Update 3 focalizzato sui miglioramenti quality of life.

È chiaro infatti che con il clamoroso rinvio di Assassin's Creed Shadows il tie-in ambientato nell'universo di Star Wars sarà il prodotto Ubisoft di riferimento sugli scaffali dei negozi a Natale, e la casa francese vuole fare il possibile per spingerne le vendite.

Ubisoft e Massive Entertainment hanno annunciato la roadmap degli aggiornamenti di Star Wars Outlaws da qui all'uscita della prima espansione, il prossimo 21 novembre: una strategia che punta a migliorare l'esperienza anche in vista del periodo natalizio.

L'aggiornamento per l'espansione

Il Title Update 4 di Star Wars Outlaws arriverà invece il 21 novembre, in concomitanza con l'uscita dell'espansione Wild Card, e andrà a potenziare aspetti come il sistema di combattimento e le fasi stealth, introducendo al contempo nuovi contratti per Kay Vess.

"Il nostro team sta lavorando duramente per occuparsi dei problemi che avete segnalato e per introdurre nuovi contenuti", si legge nel post sul profilo ufficiale di Star Wars Outlaws su X. "Ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime settimane e il 21 novembre verrà pubblicata la nostra prima espansione."

A proposito, avete letto la nostra recensione di Star Wars Outlaws?