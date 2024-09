Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii si mostra con un trailer della fase esplorativa

A tal proposito, il trailer non rivela ancora gli immancabili minigiochi con cui potremo cimentarci durante la fase esplorativa di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, ma considerando il contesto ci aspettiamo senz'altro qualcosa di folle.

Il nuovo trailer di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii si focalizza sulla fase esplorativa e sugli scenari disponibili nel gioco, che ci vedranno passeggiare per le Hawaii come in Infinite Wealth.

Una nuova rivoluzione?

Svelato da un leak a cui nessuno credette per quanto era assurdo, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sembra confermare l'intenzione del Ryu Ga Gotoku Studio di sorprendere i suoi ormai tantissimi fan, proprio come accaduto ai tempi della rivoluzione RPG di Yakuza: Like a Dragon.

In questo caso gli sviluppatori hanno preso un personaggio folle come Goro Majima e hanno voluto catapultarlo in uno scenario altrettanto fuori di testa, nel tentativo di creare un'esperienza entusiasmante che non mancherà di coinvolgerci con una trama di spessore, o almeno lo speriamo.

Certo, la formula di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sarà quella classica, a base di combattimenti action in tempo reale e mosse speciali, come quella di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, dunque non ci attendiamo grandi novità in termini di meccaniche.

Avete letto il nostro provato di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii?