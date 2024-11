L'editore Dotemu ha lanciato i suoi saldi su Steam con sconti su Street of Rage 4, Windjammers 2 e altri

Le offerte

Ma ora bando alle ciance e vediamo qualche offerta. Ad esempio che ne direste di portarvi a casa l'ottimo picchiaduro a scorrimento Streets of Rage 4 per 9,99 euro invece di 24,99 euro? Si tratta di ben il 60% di sconto. Sempre rimanendo in ambito picchiaduro, c'è Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge a 16,24 euro invece di 24,99 (-35%). Essendo ottimo fateci un pensierino.

Street of Rage 4 vale la candela

Rimanendo sui titolo ottimi, vi segnaliamo che potete acquistare lo sportivo arcade Windjammers 2 a 8,99 euro invece di 19,99 euro (-55%), oppure lo strategico gestionale Pharaoh: A New Era a 14,94 euro invece di 22,99 euro (-35%).

Andando ancora di più sui classici potete avete l'avventura The Last Express Gold Edition di Jordan Mechner per 1,39 euro invece di 6,99 euro (-80%), oppure la raccolta di sparatutto classici Raiden Legacy - Steam Edition per 1,99 euro invece di 9,99 euro (-80%).

Quindi, se vi interessano i saldi di Dotemu, non esitate a visitare la loro pagina ufficiale su Steam.