La GPU MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC è al prezzo più basso su Amazon per il Black Friday

Oggi è il primo vero giorno di Black Friday 2024 su Amazon Italia e chi è in cerca di prodotti a prezzi speciali deve sicuramente dare un'occhiata alle promozioni ora attive per tante categorie, come componenti PC, videogiochi, smart TV e non solo. Ad esempio, vi consigliamo di dare un'occhiata alla scheda grafica MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. La scheda grafica è venduta e spedito da Amazon.