Il direttore di Helldivers 2 ci dice cosa sviluppatori ed editori stanno sbagliando con i loro giochi

Le parole del direttore creativo di Helldivers 2

Il problema, secondo Pilestedt, è che editori e sviluppatori sono diventati troppo cauti, non riuscendo a soddisfare i gusti sempre più diversi della popolazione videoludica: "L'industria dei giochi è intrappolata in un circolo vizioso di morte e rinascita. Ogni tanto, all'improvviso, licenziamo migliaia di persone e nessuno capisce perché".

"Penso che sia solo perché ci focalizziamo in troppo sulla stessa cosa. Ora questo ciclo è inutilmente brutale perché non ci diversifichiamo abbastanza. Dobbiamo fare più tipi di giochi perché c'è sempre più gente che gioca, eppure non riusciamo a rimanere in affari. È ridicolo. Se tutti smettessero di fare battle royales e facessero [diversi tipi di] giochi, non saremmo in questa posizione".

"Molti editori - mi dispiace, cari amici editori - cercano di andare sul sicuro facendo scommesse a basso rischio. Ma una cosa che posso garantire è che queste scommesse sicure sono una condanna a morte per gli studios che cercano di sopravvivere. Il nostro mestiere è quello di rischiare e se non rischiate non potrete avere successo. Pochi credevano che Helldivers avrebbe avuto successo, eppure eccoci qui".

Segnaliamo infine che Helldivers 2 ha svelato il nuovo Titolo di Guerra "Giustizia di Frontiera" a tema Selvaggio West con un trailer