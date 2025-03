Due giocatori di Split Fiction hanno battuto il livello segreto: il team ha promesso loro un premio notevole

Split Fiction - il videogioco cooperativo di Hazelight - è un gioco denso di livelli da completare e tra i tanti ve ne è uno che è segreto . Non serve trovarlo per arrivare al finale e pare proprio che non sia semplice da trovare. Una coppia di giocatori però ce l'ha fatta e hanno ottenuto un grande premio : la possibilità di visitare lo studio di sviluppo in Svezia e di vedere qualcosa del prossimo gioco del team.

Il messaggio di Fares e un video sul livello segreto

I content creators E1uM4y e Sharkov sono stati in grado di trovare il livello, completarlo e condividere il tutto online. Questo ha spinto Fares stesso a scrivere sui sociale: "Congratulazioni a E1uM4y e Sharkov per aver finito il livello segreto "inferno dei laser" in Split Ficition. Molto impressionante! Manterrò la mia promessa e vi inviterò entrambi in Svezia per vedere in anticipo il nostro nuovo gioco. Rimarrò in contatto!".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Sembra quasi una sorta di situazione alla Fabbrica di cioccolato, lo ammettiamo. Non è chiaro quando esattamente i due potranno andare in Svezia e cosa sarà loro mostrato. Essendo concent creator è credibile che vorranno sfruttare anche l'occasione per realizzare un video esclusivo sull'accaduto.

Se volete vedere il livello segreto in questione, nel tweet qui sopra è presente un video, ma ovviamente è spoiler, quindi avviatelo a vostro rischio e pericolo. Infine, vi lasciamo alla nostra recensione di Split Fiction.