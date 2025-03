Helldivers 2 svela il nuovo Titolo di Guerra “Giustizia di Frontiera” a tema Selvaggio West con un trailer

Sarà disponibile a partire dal 20 marzo sia su PC che su PS5 e i giocatori potranno ottenerlo acquistandolo dal negozio interno per 1.000 Crediti Super, la valuta premium di Helldivers 2 ottenibile sia con denaro reale e ottenibile anche giocando. Nel player sottostante trovate un trailer che riassume le nuove armi e armature in arrivo.

Le novità di Giustizia di Frontiera

Tra le novità troviamo il fucile da caccia a leva "Occhio di Falco R-6" a colpo singolo. Ovviamente non poteva mancare un revolver, seppur in chiave futuristica, ovvero la "Artiglio LAS-58" che funziona ad energia, dunque un giocatore esperto può sparare più dei classici sei colpi prima che l'arma si surriscaldi. C'è anche la nuova granata "Dinamite TED-63", anche in questo caso in stile Selvaggio West, caratterizzata da un timer variabile, e il "Dispositivo librante LIFT-860", che permette di fluttuare in aria dopo i salti.

Troviamo anche due set di corazze, la media "Sceriffo di Frontiera G-17" e quella pesante "Legislatore GS-66", che si abbinano perfettamente ai mantelli "Cacciatore di taglie" e "La via della Bandoliera". Entrambe le armature dispongono dell'abilità passiva "Pistolero", che aumenta la velocità di ricarica e di estrazione delle armi secondarie, oltre a ridurne il rinculo. Infine, il Titolo di Guerra include il nuovo potenziamento "Estrattore di Campioni", che offre una piccola probabilità che un nemico di grossa stazza lasci un campione da raccogliere una volta abbattatuto.