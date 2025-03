In Eyes Never Wake il mostro insegue il giocatore guardandolo dalla webcam

All'apparenza Eyes Never Wake è un horror in prima persona come tanti altri, ma in realtà potrebbe essere molto di più, grazie a una caratteristica davvero originale: il mostro di turno può guardare il giocatore dalla sua webcam . L'effetto sembra davvero convincente, almeno stando al trailer di annuncio, in cui vediamo un giocatore, probabilmente lo sviluppatore stesso (Allan Hedlund), che si abbassa fisicamente sotto la sua scrivania per non farsi individuare.

Dovete stare anche zitti

Il filmato prosegue mostrando almeno un altro uso della webcam, ossia la scansione facciale per l'apertura di alcune porte elettroniche. Naturalmente farlo richiederà del tempo e il mostro non se ne starà immobile ad aspettare, creando non poca tensione ogni volta che bisognerà fermarsi.

Stando alla descrizione ufficiale, la webcam sarà usata in vari modi per rompere la quarta parete e creare un'esperienza coinvolgente, quanto terrorizzante, in cui nascondere il viso sarà determinante per uscirne vivi.

Sempre dalla descrizione ufficiale, apprendiamo che l'intelligenza artificiale del mostro riuscirà a udire anche i rumori che faremo. Ovviamente dovremo usare un microfono per attivare questa caratteristica... tanto per rendere l'avventura più tranquillizzante.

Lo sviluppatore ci tiene a dire che Eyes Never Wake utilizza webcam e microfono solo per il gameplay e che non raccoglie o condivide i dati del giocatore. Inoltre, la meccanica della webcam è disattivabile in qualsiasi momento, se proprio non riuscite a fidarci o se il gioco vi crea troppa ansia.

Purtroppo Eyes Never Wake non ha ancora una data d'uscita ufficiale, anche se Hedlund lo ha definito in arrivo a breve.