Questa però ci consente, quantomeno, di apprezzare il nuovo modello 3D del personaggio, che sembra davvero molto complesso ed elaborato rispetto a quanto visto in precedenza, facendo pensare a una notevole evoluzione tecnica applicata al nuovo Dead or Alive, annunciato lo scorso febbraio ma ancora misterioso.

Proprio un brevissimo assaggio del nuovo gioco, intitolato al momento Dead or Alive New Project , è visibile alla fine del video, ma ancora davvero troppo poco per poter fare una qualsiasi valutazione, visto che anche in questo caso si vede solo una veloce panoramica su Kasumi.

L'editore Koei Tecmo e lo studio Team Ninja festeggiano in questi giorni il 30° anniversario di Dead or Alive con un trailer celebrativo e un update gratuito per Dead or Alive 6 , in attesa di novità sul prossimo capitolo della serie in sviluppo.

Accesso gratuito a personaggi e altre iniziative

Per festeggiare l'anniversario, Team Ninja e Koei Tecmo consentono inoltre un accesso gratuito a tutti e 25 i personaggi aggiuntivi presenti in Dead or Alive 6 Last Round Core Fighters, il gioco free-to-play che ha normalmente i giocatori aggiuntivi da acquistare a parte.

Inoltre, l'editore ha organizzato una serie di saldi e sconti collegati alla serie e distribuiti su vari capitoli o per quanto riguarda i contenuti aggiuntivi dei vari titoli disponibili sul mercato al momento.

È stato anche organizzato il Dead or Alive 6 Last Round Championship, ovvero un torneo ufficiale gestito direttamente dall'editore che inizierà nel 2027 e proseguirà attraverso fasi a qualificazioni online, con le finali previste per aprile in Giappone.

Potete trovare maggiori informazioni sull'iniziativa a questo indirizzo. Ricordiamo che la serie Dead or Alive venne lanciata la prima volta nel 1996 e raggiunge dunque i 30 anni quest'anno, avendo venduto oltre 11 milioni di copie e con 23,8 milioni di download per la versione free-to-play.