Warhammer 40.000: Space Marine 2 inizia a parlare dei contenuti dell'Anno 3: confermata una nuova classe

Come vi avevamo già segnalato, Focus Entertainment ha svelato che Warhammer 40.000: Space Marine 2 sarà supportato più a lungo del previsto e che ci sarà un Anno 3, con nuovi contenuti .

Cosa aspettarsi dall'Anno 3 di Warhammer 40.000: Space Marine 2

Warhammer 40.000: Space Marine 2, ad oggi, ha ottenuto solo una nuova classe in formato DLC, il Techmarine, e i fan si sono chiesti più volte se ce ne saranno altre. Ora, abbiamo la conferma che sarà così: Focus ha spiegato che una nuova classe è prevista per la prima metà del 2027, quindi dovremo attendere tra i sette e tredici mesi circa.

Non ci sono informazioni su quale possa essere questa classe, ma Focus afferma che è "stata ampiamente richiesta dalla community". Sappiamo però che la nuova classe riceverà la propria Champion Skin speciale, dopo la pubblicazione.

L'Anno 3 includerà però anche altro, ovvero cinque patch maggiori (dalla 15 alla 19), con "un gran numero di contenuti gratuiti per tutti, comprese nuove armi, missioni e non solo. Inoltre, ci sarà un Season Pass denso di elementi estetici e Champion Skin". Inoltre, come è ovvio, gli autori continueranno a migliorare l'esperienza utente e risolvere bug nel corso di tutto l'anno di contenuti, per rendere il gioco più stabile e godibile per tutti.

Una mappa dei contenuti previsti per l'Anno 3 sarà svelata a settembre. Ricordiamo infine che Warhammer 40.000 Space Marine 2 ha ottenuto l'aggiornamento Purgation: ecco il trailer e le novità.