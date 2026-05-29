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Destiny 2 sarebbe potuto diventare Destiny Infinity, invece hanno scelto di staccargli la spina

Secondo un nuovo report, una delle possibilità per Destiny 2 era di diventare Destiny Infinity, ma alla fine la compagnia ha ritenuto fosse meglio mettere fine al gioco.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   29/05/2026
Un personaggio di Destiny 2
Destiny 2
Destiny 2
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Un nuovo report di Forbes ha svelato dei retroscena su quanto successo a Destiny 2, lo sparatutto di Bungie. Secondo quanto segnalato, la decisione di staccare la spina al gioco è arrivata a inizio 2026, ma ovviamente i problemi del gioco sono diventati evidenti ben prima.

Sin dalla scorsa estate, con la pubblicazione dell'espansione Edge of Fate, le vendite sono state inferiori al previsto. Vediamo tutti i dettagli svelati dalla testata.

Cosa sarebbe stato Destiny Infinity

Destiny Infinity sarebbe stato un rilancio con un ritorno a un modello con una singola espansione di grandi dimensioni, come era in passato, ma l'idea è stata messa in secondo piano dopo aver calcolato i costi e i rischi, che sarebbero troppo elevati, specialmente considerando anche la necessità di supportare Marathon.

Anche Destiny 3 "è stato considerato, come sempre, ma le cose non sono andate in tale direzione" alla fine, anche a causa del fatto che i costi sarebbero stati un problema. Pare però che i risultati di Marathon (un successo o un fallimento a seconda del punto di vista) non siano stati presi in considerazione per decidere cosa fare con Destiny 2.

Addio Destiny 2: la fine di un'era, il futuro di Bungie è incerto Addio Destiny 2: la fine di un'era, il futuro di Bungie è incerto

Ricordiamo infine che il team di Destiny 2 non sarebbe stato avvisato della fine del supporto e lavorava ignaro a nuove espansioni.

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