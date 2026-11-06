GTA 6 scansati, perché l'ultima patch di NieR: Automata per PC porta le dimensioni del gioco a 366 GB

I più di 200 GB dell'installazione di GTA 6 vi sembrano troppi? Allora sappiate che l'ultimo aggiornamento di NieR: Automata per PC ha causato un problema non da poco: le dimensioni dell'installazione sono aumentate in maniera spropositata, passando dai circa 50 GB precedenti a ben 366 GB . Un incremento di più del 600% che non ha nulla a che vedere con l'aggiunta di nuovi contenuti, ma sarebbe dovuto a un errore nella gestione dei file relativi ai contenuti scaricabili.

Spazio lievitato

Come riportato da RPG Site, la patch avrebbe dovuto introdurre tre nuove lingue nella versione Steam del gioco: cinese semplificato, cinese tradizionale e coreano. Qualcosa, però, non è andato come previsto. L'aggiornamento sembra infatti assegnare erroneamente una dimensione superiore ai 40 GB a ciascun contenuto aggiuntivo, facendo lievitare lo spazio necessario per installare il gioco fino a raggiungere un valore decisamente fuori scala.

NieR: Automata non ha mai occupato così tanto spazio

Square Enix ha riconosciuto il problema attraverso un messaggio pubblicato su Steam, spiegando di aver avviato le verifiche necessarie. "Stiamo attualmente indagando sulle cause e lavorando per risolvere il problema. Ci scusiamo per il disagio", ha comunicato la società.

Nel frattempo esiste una soluzione temporanea per chi non vuole ritrovarsi con un'installazione così ingombrante. Dalle proprietà del gioco su Steam, entrando nella sezione dedicata ai DLC, è possibile disattivare i singoli contenuti scaricabili deselezionandoli. In questo modo si può evitare che vengano conteggiati nello spazio occupato dall'installazione. La procedura comporta però una rinuncia temporanea ai contenuti aggiuntivi, quindi non rappresenta una soluzione ideale.

Resta da capire quando arriverà una correzione definitiva. Il problema riguarda esclusivamente la gestione delle dimensioni dei file e non sembra introdurre modifiche sostanziali al gioco, ma l'entità dell'aumento rischia comunque di creare difficoltà a chi dispone di spazio limitato sul proprio disco.

A febbraio 2026 Square Enix aveva annunciato che NieR: Automata aveva superato i 10 milioni di copie vendute. La serie è rimasta ferma, quantomeno su PC e console. Sia l'editore sia il director Yoko Taro mantengono il riserbo su eventuali nuovi progetti. È invece già disponibile su Crunchyroll l'adattamento anime dedicato al titolo.