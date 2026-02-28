NieR: Automata celebra i 10 milioni di copie vendute con un trailer speciale

Come abbiamo visto, NieR: Automata ha superato i 10 milioni di copie vendute nel mondo e Square Enix ha deciso di celebrare l'evento con un trailer speciale, che ci ricorda vari elementi della storia e del mondo del gioco.
Si tratta di un video costruito per l'evento celebrativo di NieR: Automata andato in scena nei giorni scorsi e dal quale è emerso peraltro un teaser che sembra puntare all'esistenza di un seguito per il gioco, nel quale si ripercorre la storia del peculiare action sviluppato in collaborazione con PlatinumGames.
Come abbiamo visto, durante il livestream speciale per il nono anniversario di NieR: Automata è stato annunciato il raggiungimento del nuovo traguardo di vendite e alla fine è emerso anche un messaggio con scritto che "NieR: Automata continuerà", a quanto pare.
Un fenomeno culturale
Il nuovo trailer, riportato qui sotto, ripercorre la storia finora del gioco ma più per quanto riguarda il suo impatto che gli eventi raccontati al suo interno, ricordando la sua uscita e le tappe principali del suo successo sul mercato e anche come fenomeno culturale.
Nel video vengono infatti menzionate le varie iniziative di vario tipo legate al gioco, come gli spettacoli teatrali, i concerti e altri eventi speciali che dimostrano l'impronta lasciata dalla creatura di Yoko Taro nella cultura popolare.
Tutto questo rende NieR: Automata un capitolo di particolare importanza all'interno di una serie che ha portato a esperienze differenti, come dimostrato anche da NieR Replicant, a loro volta considerati spin-off di Drakengard.
È evidente che il pubblico ha ancora voglia di Nier e probabilmente di Automata in particolare, dunque non è improbabile che ci siano davvero ulteriori sviluppi per la serie nel prossimo futuro, in attesa di ulteriori informazioni.