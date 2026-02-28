NieR: Automata celebra i 10 milioni di copie vendute con un trailer speciale

Come abbiamo visto, NieR: Automata ha superato i 10 milioni di copie vendute nel mondo e Square Enix ha deciso di celebrare l'evento con un trailer speciale, che ci ricorda vari elementi della storia e del mondo del gioco.

Si tratta di un video costruito per l'evento celebrativo di NieR: Automata andato in scena nei giorni scorsi e dal quale è emerso peraltro un teaser che sembra puntare all'esistenza di un seguito per il gioco, nel quale si ripercorre la storia del peculiare action sviluppato in collaborazione con PlatinumGames.

Come abbiamo visto, durante il livestream speciale per il nono anniversario di NieR: Automata è stato annunciato il raggiungimento del nuovo traguardo di vendite e alla fine è emerso anche un messaggio con scritto che "NieR: Automata continuerà", a quanto pare.