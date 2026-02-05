La Seekers Edition per PS5 di Elden Ring Nightreign è in offerta su Amazon: il prezzo cala fino al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto interessante che coinvolge la Seekers Edition di Elden Ring Nightreign per PS5: il gioco viene messo in offerta con uno sconto attivo del 32% per un costo totale e finale d'acquisto di 37,27€, suo minimo storico. Acquista il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Elden Ring: Nightreign amplia l'universo creato da FromSoftware con una nuova esperienza pensata. L'edizione Seekers Edition offre un pacchetto completo che include il gioco base, un DLC ricco di contenuti aggiuntivi, un artbook digitale, la colonna sonora digitale e una steelbook da collezione.
Ulteriori dettagli sul gioco
Nightreign punta fortemente sulla cooperazione. I giocatori possono unire le forze con altri avventurieri per affrontare i pericoli che emergono nella notte, grazie a una modalità cooperativa fino a tre giocatori. Ogni eroe è unico, caratterizzato da abilità e stili di combattimento distinti.
Sebbene siano potenti anche individualmente, è lavorando in squadra che le loro capacità danno il meglio, creando sinergie devastanti contro i nemici più temibili. A rendere l'esperienza ancora più intensa è una minaccia ambientale costante, che incombe su un mondo dinamico e in continuo cambiamento a ogni sessione di gioco. Qui la nostra recensione.