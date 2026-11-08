Assassin's Creed Hexe portebbe essere stato rinviato al 2028

Sebbene in effetti non abbia ancora una data di uscita annunciata, secondo un ulteriore report del giornalista Tom Henderson di Insider-Gaming pare che Assassin's Creed Hexe possa essere stato rinviato "internamente" al 2028.
Il gioco è stato annunciato ormai quattro anni fa con soltanto un breve teaser che ha mostrato appena il simbolo e il titolo ancora provvisorio, dunque non abbiamo mai avuto una tempistica ufficiale sulla sua uscita, ma secondo Henderson Ubisoft avrebbe deciso di rinviare il lancio del nuovo capitolo di un anno rispetto a quelli che erano i piani iniziali della compagnia.
La questione si collega alle voci di corridoio sui due nuovi giochi in sviluppo di cui uno che sarebbe ambientato nell'antica Roma, di cui però non si sa ancora praticamente nulla.
Un periodo complicato per Assassin's Creed?
In base a quanto riferito nel report di Insider-Gaming, sembra che la serie Assassin's Creed stia attraversando un periodo con qualche turbolenza, almeno nei mesi scorsi, partita con l'uscita di scena di Marc-Alexis Côté.
Notizie su alcuni problemi che avrebbero allungato i tempi di sviluppo sui nuovi capitoli, e in particolare su Codename Hexe, erano in effetti emerse già il mese scorso e la questione verrebbe ulteriormente confermata.
Assassin's Creed Hexe è il nuovo capitolo principale della serie e sarebbe stato previsto inizialmente per il 2027, l'anno successivo all'ultimo titolo inedito del franchise che è stato Assassin's Creed Shadows del 2026, ma pare che ora sia previsto addirittura per il 2028.
Un capitolo diverso dagli altri
Proprio il mese scorso erano emersi possibili dettagli su storia, personaggi e ambientazione del nuovo gioco, che sarebbe ambientato nella Germania del XVI secolo, durante il periodo della caccia alle streghe.
La protagonista dovrebbe chiamarsi Anika Adler e sarebbe una donna accusata di stregoneria, costretta a fuggire da brutali persecuzioni e cavarsela in qualche modo, oltre a lottare contro tali forze soverchianti.
Quanto visto nel primo teaser sembra confermare l'ambientazione in questione, sebbene non vi sia ancora alcun dettaglio riguardante storia e personaggi di Hexe, con ulteriori informazioni che potrebbero impiegare ancora un po' di tempo a emergere.