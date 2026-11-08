Assassin's Creed Hexe portebbe essere stato rinviato al 2028

Secondo un report basato su informazioni trapelate e non ufficiali, c'è la possibilità che Ubisoft abbia deciso di spostare la data di uscita prevista per Assassin's Creed Hexe di un anno.

Sebbene in effetti non abbia ancora una data di uscita annunciata, secondo un ulteriore report del giornalista Tom Henderson di Insider-Gaming pare che Assassin's Creed Hexe possa essere stato rinviato "internamente" al 2028. Il gioco è stato annunciato ormai quattro anni fa con soltanto un breve teaser che ha mostrato appena il simbolo e il titolo ancora provvisorio, dunque non abbiamo mai avuto una tempistica ufficiale sulla sua uscita, ma secondo Henderson Ubisoft avrebbe deciso di rinviare il lancio del nuovo capitolo di un anno rispetto a quelli che erano i piani iniziali della compagnia. La questione si collega alle voci di corridoio sui due nuovi giochi in sviluppo di cui uno che sarebbe ambientato nell'antica Roma, di cui però non si sa ancora praticamente nulla.

Un periodo complicato per Assassin's Creed? In base a quanto riferito nel report di Insider-Gaming, sembra che la serie Assassin's Creed stia attraversando un periodo con qualche turbolenza, almeno nei mesi scorsi, partita con l'uscita di scena di Marc-Alexis Côté. Una ricostruzione di fantasia della presunta protagonista di Assassin's Creed Hexe Notizie su alcuni problemi che avrebbero allungato i tempi di sviluppo sui nuovi capitoli, e in particolare su Codename Hexe, erano in effetti emerse già il mese scorso e la questione verrebbe ulteriormente confermata. Assassin's Creed Hexe è il nuovo capitolo principale della serie e sarebbe stato previsto inizialmente per il 2027, l'anno successivo all'ultimo titolo inedito del franchise che è stato Assassin's Creed Shadows del 2026, ma pare che ora sia previsto addirittura per il 2028.