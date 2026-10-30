Assassin's Creed Valhalla riceverà un aggiornamento con New Game Plus tre anni dopo l'update "finale"

Nonostante siano passati ormai più di tre anni da quello che era considerato l'update finale di Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft è voluta tornare nuovamente sul gioco annunciando a sorpresa un nuovo aggiornamento che introduce il New Game Plus e altre caratteristiche nuove.
A breve distanza dall'aggiornamento che ha portato la medesima modalità anche in Assassin's Creed: Black Flag Resynced, Ubisoft ha riferito di voler ampliare anche Assassin's Creed Valhalla con questa apprezzata opzione di gioco, a sei anni di distanza dal lancio originale di questo capitolo.
L'update con l'aggiunta del New Game Plus per Assassin's Creed Valhalla ha la data di uscita fissata per il 5 novembre, molto vicina al quinto anniversario del lancio del gioco.
Sembrava finito, e invece
In effetti, i giocatori avevano chiesto a lungo l'introduzione di questa opzione all'interno del capitolo in questione, ma Ubisoft non aveva preso in considerazione questa aggiunta, almeno fino ad ora.
Nel frattempo, Assassin's Creed Valhalla ha ricevuto diversi aggiornamenti, tra i quali anche nuovi contenuti e update di varie dimensioni nel corso di alcuni anni dopo il lancio, ma senza che venisse toccata la modalità per l'avvio di una nuova partita modificata dopo la conclusione della storia.
A febbraio del 2023 Ubisoft pubblicò la patch 1.7.0 che doveva essere l'ultima ufficiale per Assassin's Creed Valhalla, ponendo fine a un supporto che durava comunque da quasi tre anni, ma a quanto pare la compagnia ci ha ripensato.
Le novità della patch
La nuova patch introduce dunque la modalità New Game Plus, che si attiva alla conclusione della storia consentendo di ripartire nel gioco portandosi dietro i progressi del personaggio e dunque modificando la sfida generale.
Attivando questa modalità, viene applicato un sistema di scaling di tutti gli elementi del gioco che si adeguano al libello raggiunto dal giocatore, cosa che modifica diversi aspetti come i nemici, le armi e le armature.
Oltre a questo, la patch introduce anche nuove rune, nuovi obiettivi e trofei, un sistema di stash, nuove ricompense tra cui un abito da Master Assassin ispirato a Naoe di Assassin's Creed Shadows, il livello Divino per tutti gli oggetti e il Mithril, una risorsa che serve proprio per effettuare l'upgrade a tale livello.