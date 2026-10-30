Assassin's Creed Valhalla riceverà un aggiornamento con New Game Plus tre anni dopo l'update "finale"

Nonostante siano passati ormai più di tre anni da quello che era considerato l'update finale di Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft è voluta tornare nuovamente sul gioco annunciando a sorpresa un nuovo aggiornamento che introduce il New Game Plus e altre caratteristiche nuove.

A breve distanza dall'aggiornamento che ha portato la medesima modalità anche in Assassin's Creed: Black Flag Resynced, Ubisoft ha riferito di voler ampliare anche Assassin's Creed Valhalla con questa apprezzata opzione di gioco, a sei anni di distanza dal lancio originale di questo capitolo.

L'update con l'aggiunta del New Game Plus per Assassin's Creed Valhalla ha la data di uscita fissata per il 5 novembre, molto vicina al quinto anniversario del lancio del gioco.