Xbox Game Pass viene ora incluso con un piano telefonico, in USA

Qualcosa di simile si è probabilmente vista in precedenza per quanto riguarda i provider di servizi internet da casa, ma in questo caso è collegata a piani telefonici più classicamente legati all'ambito mobile.

È un'offerta che riguarda esclusivamente il mercato nord americano, dove T-Mobile ha lanciato il piano chiamato T-Mix che consente diverse possibilità di abbonamento con integrazione diretta di Game Pass, Ultimate o Premium .

Un possibile arrivo anche in Italia

L'offerta T-Mix partirà a novembre e consentirà di abbonarsi a due livelli diversi: tre tier corrispondenti a prezzi differenti e comprendenti vari livelli anche dell'abbonamento di Microsoft.

Game Pass e T-Mobile

Il piano base di T-Mix ha un prezzo di 55 dollari e consente di scegliere un servizio aggiuntivo, tra i quali c'è anche Game Pass, mentre T-Mix More a 75 dollari comprende due servizi extra e T-Mix Loaded a 95 dollari comprende tre servizi.

Questi servizi extra da integrare nel piano possono essere scelti fra varie possibilità come Game Pass, Apple TV, Netflix, Hulu, YouTube Premium, Google Gemini, ESPN Unlimited e altri.

Tutto questo ovviamente non ci riguarda direttamente, ma è interessante prenderlo in considerazione perché è possibile che qualcosa del genere possa essere proposto anche in Italia in futuro, considerando anche i cambiamenti che pare siano in arrivo in Game Pass.

L'intenzione della nuova CEO Asha Sharma, almeno in base ad alcune indiscrezioni recenti, sarebbe di rimodulare il servizio in modo da renderlo maggiormente personalizzabile, probabilmente con la creazione di ulteriori tier o un maggiore livello di scelta sulle caratteristiche da comprendere all'interno dell'abbonamento, e verosimilmente possibilità di prezzo differenti.

Nel frattempo, di recente Microsoft ha annunciato i prezzi per l'accesso a Xbox Cloud Gaming senza Game Pass.