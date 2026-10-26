Microsoft pare stia offrendo compensazioni a 60.000 dipendenti per dimissioni volontarie

In quella che potrebbe essere una manovra di riduzione di personale veramente enorme a giudicare dalle persone potenzialmente coinvolte, Microsoft sta offrendo compensazioni a circa 60.000 dipendenti per dimissioni volontarie, comprendendo praticamente un quarto dell'organico totale della compagnia. Questo è quanto pare abbia riferito il Chief People Officer, Amy Coleman, in una recente comunicazione interna ai dipendenti, inviata nelle ore scorse: "L'offerta di dimissioni volontarie riflette un aspetto importante dell'evoluzione del nostro approccio al cambiamento: garantire maggiore flessibilità e, ove possibile, offrire ai dipendenti più opportunità di plasmare il loro futuro", ha scritto Coleman. È chiaramente un modo per tagliare i costi dell'azienda, in questo caso attraverso un pacchetto che possa invogliare alle dimissioni volontarie invece di ricorrere al licenziamento diretto, ma sembra presagire ulteriori tagli di personale come quelli che sembra siano già in programma per la divisione Xbox nei prossimi mesi.

Procedura standard ma numeri fuori dal comune È una procedura piuttosto standard soprattutto nelle compagnie del Nord America, ma quello che colpisce in questo caso è la quantità di persone coinvolte: l'offerta è destinata a tutti i dipendenti appartenenti al livello dei vice-presidenti e subordinati in USA, Canada, India e Regno Unito, all'interno di alcune sezioni specifiche. Il quartier generale di Microsoft Si parla di un pool potenziale di 60.000 persone, ovvero circa un quarto dell'intera forza lavoro di Microsoft, cosa che dimostra una manovra estremamente ampia, sebbene ci siano da chiarire alcuni aspetti della procedura. Si tratta di un'offerta facoltativa, che consente ai dipendenti di scegliere di ottenere alcuni bonus monetari immediati per lasciare il posto di lavoro, ovvero una certa quantità di settimane di stipendio e probabilmente altri bonus per consegnare dimissioni volontarie.