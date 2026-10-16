Assassin's Creed Destiny emerge in video e dettagli: un misterioso capitolo "cinese" cancellato

In base ad alcune informazioni e a un video con gameplay recuperati da MP1ST, emergono indizi su Assassin's Creed Destiny, ovvero quello che doveva essere un nuovo capitolo principale della serie Ubisoft ambientato nell'antica Cina. La storia della serie all'interno del paese in questione non sembra essere decollata più di tanto, ma è comunque radicata nella sua tradizione: nel 2015 venne lanciato lo spin-off in stile "2,5D" Assassin's Creed Chronicles: China che iniziò la narrazione all'interno di tale ambientazione, e questa dovrebbe essere destinata a proseguire con un altro titolo dedicato alle piattaforme mobile. Quest'ultimo sarebbe Assassin's Creed Jade, o "Codename Jade", annunciato già nel 2022 come collaborazione tra Ubisoft e Level Infinite (divisione di Tencent) e ancora in lavorazione, sebbene se ne siano perse un po' le tracce negli ultimi anni.

Il gameplay in video e altri scorci A quanto pare, Assassin's Creed Jade non era l'unico progetto previsto da Ubisoft all'interno della saga cinese, visto che pare ci fosse un altro gioco, di dimensioni maggiori, in lavorazione presso TiMi Studio, altra divisione di Tencent.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Sembra che il titolo utilizzato internamente per questo gioco fosse Assassin's Creed Destiny e avrebbe dovuto raccontare una nuova storia ambientata nel corso della Dinastia Qin, ovvero nello stesso periodo degli eventi narrati in Jade.