Assassin's Creed Destiny emerge in video e dettagli: un misterioso capitolo "cinese" cancellato

In base ad alcune informazioni e a un video con gameplay recuperati da MP1ST, emergono indizi su Assassin's Creed Destiny, ovvero quello che doveva essere un nuovo capitolo principale della serie Ubisoft ambientato nell'antica Cina.
La storia della serie all'interno del paese in questione non sembra essere decollata più di tanto, ma è comunque radicata nella sua tradizione: nel 2015 venne lanciato lo spin-off in stile "2,5D" Assassin's Creed Chronicles: China che iniziò la narrazione all'interno di tale ambientazione, e questa dovrebbe essere destinata a proseguire con un altro titolo dedicato alle piattaforme mobile.
Quest'ultimo sarebbe Assassin's Creed Jade, o "Codename Jade", annunciato già nel 2022 come collaborazione tra Ubisoft e Level Infinite (divisione di Tencent) e ancora in lavorazione, sebbene se ne siano perse un po' le tracce negli ultimi anni.
Il gameplay in video e altri scorci
A quanto pare, Assassin's Creed Jade non era l'unico progetto previsto da Ubisoft all'interno della saga cinese, visto che pare ci fosse un altro gioco, di dimensioni maggiori, in lavorazione presso TiMi Studio, altra divisione di Tencent.
Sembra che il titolo utilizzato internamente per questo gioco fosse Assassin's Creed Destiny e avrebbe dovuto raccontare una nuova storia ambientata nel corso della Dinastia Qin, ovvero nello stesso periodo degli eventi narrati in Jade.
Possibile storia e caratteristiche di Destiny
Si sarebbe dovuto trattare dunque di un titolo ambientato nel III secolo a.C. e un presunto video del gameplay tratto dal progetto in questione è stato pubblicato da MP1ST e visibile qui sopra, con una sequenza che vede una protagonista femmina nel classico abito degli assassini che cerca di raggiungere un misterioso artefatto in un palazzo.
Tra gli elementi si scorge la presenza della figura storica di Xiang Yu che sembra essere il reggente locale e fungere dunque da nemico, alla guida delle truppe che danno la caccia alla protagonista, mentre tra le scene è visibile anche un combattimento contro un signore della guerra cinese dell'epoca.
Da quanto è possibile vedere, sembrava dover essere un gioco nello stile tipico della serie, con gli elementi stealth classici e forse qualche aggiunta come armi e tecniche di combattimento a tema con l'ambientazione dell'antica Cina.
Con la ristrutturazione generale di TiMi Studio il progetto dev'essere stato cancellato, all'interno di una revisione generale anche degli impegni dell'intera Tencent sul fronte occidentale. Il colosso cinese pare infatti essersi allontanata dalle produzioni in collaborazione con publisher occidentali per concentrarsi maggiormente sulle produzioni interne.
Assassin's Creed Jade sembra essere ancora in sviluppo, ma Destiny è stato eliminato senza praticamente che se ne sapesse nulla in maniera pubblica.