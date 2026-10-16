Epic Games Store svela i giochi gratis del 22 ottobre: un'avventura horror e uno sparatutto co-op a base di zombie

Vi ricordiamo inoltre che da ieri sono disponibili i titoli gratuiti dell'8 ottobre : l'avventura investigativa Agent A: A Puzzle in Disguise e l'horror psicologico Bad Cheese . Potrete reclamare entrambi entro le 16:59 di giovedì prossimo tramite la pagina dedicata di Epic Games Store. Una volta completata la procedura, i giochi entreranno a far parte della vostra collezione in modo permanente, proprio come se li aveste acquistati.

L' Epic Games Store ha annunciato i nuovi giochi gratis per PC che potremo aggiungere alla nostra collezione a partire da giovedì 22 ottobre. Questa volta gli utenti potranno fare propri l'avventura horror in pixel art Home e lo sparatutto cooperativo a base di zombie Sker Ritual .

Scopriamo i prossimi regali dell'Epic Game Store

Home è una particolare avventura horror in pixel art sviluppata da BancyCo. Nei panni di un protagonista che si risveglia in una casa sconosciuta durante una tempesta, senza ricordare come ci sia arrivato, i giocatori dovranno ricostruire gli eventi che hanno portato a quella situazione esplorando ambientazioni inquietanti e raccogliendo indizi.

La caratteristica più interessante dell'opera è la sua struttura narrativa. Home non propone una storia completamente lineare: le decisioni prese nel corso dell'avventura influenzano infatti il modo in cui gli eventi vengono interpretati, portando a sviluppi e finali differenti. L'atmosfera opprimente e lo stile visivo retro contribuiscono a creare un'esperienza horror insolita, che punta più sulla tensione psicologica e sul mistero che sui classici spaventi improvvisi.

Cambiando completamente genere, chi preferisce l'azione sfrenata potrà invece dedicarsi a Sker Ritual, sparatutto horror cooperativo sviluppato da Wales Interactive e spin-off del survival horror del 2020 Maid o Sker. Il gioco permette di affrontare da soli o in compagnia di fino a quattro giocatori ondate sempre più numerose di creature soprannaturali, completando obiettivi, sbloccando nuove aree e potenziando il proprio arsenale nel tentativo di sopravvivere il più a lungo possibile.

A rendere più vario il gameplay contribuiscono le abilità speciali chiamate "Miracoli" e le armi dotate di "super caricatore", i numerosi potenziamenti disponibili e gli scontri con boss particolarmente pericolosi che interrompono il ritmo delle ondate tradizionali. L'azione è frenetica e premia la collaborazione tra i membri della squadra, chiamati a gestire le risorse, coprirsi a vicenda e coordinarsi per affrontare le minacce più ostiche.