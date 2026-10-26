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Yakuza 0 Director’s Cut per PS5 è su Amazon al minimo storico: un gioco dalla trama straordinaria

Tra le offerte di Amazon troviamo Yakuza 0 Director's Cut per PS5 con uno sconto del 42% rispetto al prezzo mediano. Il gioco include i sottotitoli in italiano, tanti contenuti e atmosfere impareggiabili.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/10/2026
Yakuza 0 Director’s Cut per PS5
Yakuza 0
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Su Amazon è attualmente disponibile Yakuza 0 Director's Cut per PS5 a 28,06 € rispetto al prezzo mediano di 48,58 €, permettendoti di risparmiare fino al 42%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

La versione definitiva dell'acclamato prequel

Si tratta della versione definitiva del prequel legato alla celebre saga, in cui vestirai i panni di due personaggi: Kazuma Kiryu e Goro Majima. Il primo è un giovane yakuza alle prese con il mondo criminale, mentre il secondo è un carismatico manager di un cabaret club. La trama e le atmosfere sono impareggiabili e ti permetteranno di vivere un'esperienza altamente immersiva.

Yakuza 0 Director's Cut
Yakuza 0 Director's Cut

A contribuire è il sistema di combattimento con tre stili intercambiabili: potrai affrontare i nemici usando armi improvvisate, pugni o mosse spettacolari. Scoprirai inoltre la decadenza del Giappone del 1988, tra discoteche, sale giochi SEGA e tanto altro ancora con una quantità sorprendente di attività secondarie. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione di Yakuza 0 Director's Cut.

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