L'evento di GTA 6 su Netflix ha fatto registrare un picco di accessi e qualche disservizio, stimati i preordini

Il debutto su Netflix del Grand Theft Auto 6: Extended Look , che si è rivelato essere un lunghissimo video di gameplay , ha avuto un impatto sensibile sul traffico della piattaforma di streaming. Secondo i dati forniti a IGN dalla società di analisi di mercato Sensor Tower, nel giorno della trasmissione Netflix ha registrato un aumento del 50% degli spettatori negli Stati Uniti rispetto alla stessa fascia oraria del giorno precedente.

Confrontando i dati con la media degli spettatori statunitensi degli ultimi tre mesi nella giornata di giovedì, l'uso dell'applicazione mobile è cresciuto di quasi la metà, mentre gli accessi da browser web sono aumentati del 125%, suggerendo che molti utenti si siano collegati tramite PC.

L'elevato afflusso di utenti ha causato qualche problema al momento del lancio. Diversi abbonati in vari Paesi, tra cui anche streamer di spicco, hanno segnalato la comparsa di una schermata di errore (caratterizzata dall'immagine di una mano e di una torta malriuscita). Il disservizio è stato comunque di breve entità e si è risolto autonomamente nel giro di circa 30 secondi.

Analizzando la strategia dietro questa collaborazione, Abe Yousef, Senior Insights Analyst di Sensor Tower, ha spiegato: "L'utilizzo di eventi di grande risonanza legati a proprietà intellettuali di rilievo ha contribuito ad ampliare l'attrattiva di Netflix come piattaforma di intrattenimento a tutto tondo. Allineandosi al lancio di un titolo per console molto atteso, Netflix sta convertendo l'elevato interesse dei consumatori in un ritorno da parte degli spettatori inattivi e in nuove iscrizioni da parte dei non abbonati."

Oltre ai dati relativi allo streaming, Sensor Tower ha fornito un aggiornamento sull'andamento commerciale di GTA 6. Prima ancora della messa in onda dell'evento su Netflix, il gioco aveva già registrato oltre 4,5 milioni di copie preordinate, generando ricavi per quasi 450 milioni di dollari; cifre che, con molta probabilità, sono destinate a crescere ulteriormente dopo la recente esposizione mediatica.

Per quanto riguarda la distribuzione delle vendite, oltre i tre quarti delle copie preordinate sono destinate a PlayStation 5. Un dato rilevante riguarda anche le edizioni scelte dagli acquirenti: il 90% dei preordini si è concentrato sulla Ultimate Edition (dal costo di 100 dollari). Si tratta di una percentuale molto alta, che tuttavia tende a essere fisiologica in questa fase pre-lancio, essendo i primissimi preordini solitamente effettuati dalla fascia di giocatori più appassionati.