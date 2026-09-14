MSI Claw 8 EX AI+: spunta una versione più economica meno "estrema"

La nuova variante è identificata dalla sigla CG3M e affianca ufficialmente le configurazioni CG3EM e CG3EM Launch Pack già presenti nella documentazione MSI. Il modello era comparso nei mesi scorsi nei listini di un rivenditore statunitense, senza però essere stato presentato direttamente dal produttore.

MSI Claw 8 EX AI+ CG3M: cambia il chip grafico

La differenza principale rispetto alla configurazione più potente riguarda il processore. La Claw 8 EX AI+ CG3EM utilizza infatti la piattaforma Intel Arc G3 Extreme, dotata di GPU Arc B390 con 12 core Xe3, mentre la nuova CG3M adotta la versione standard della piattaforma Arc G3.

La documentazione MSI che riporta i dettagli sul nuovo modello

In questo caso la GPU integrata è una Arc B370 con 10 core Xe3, capace di raggiungere una frequenza di 2,2 GHz e di offrire fino a 90 TOPS INT8. La riduzione delle risorse grafiche dovrebbe quindi tradursi in prestazioni inferiori nei giochi, ma permette a MSI di posizionare il dispositivo a un livello di prezzo più accessibile.

La configurazione è tornata a comparire negli Stati Uniti anche nel catalogo di CompSource, con il codice CG3M-072USY e il part number CLAW8EX0272. Il prezzo indicato è di 1.499 dollari, anche se al momento il prodotto risulta esaurito e non è quindi possibile considerarlo come un'indicazione definitiva sulla disponibilità effettiva (dovrà comunque costare meno dei 1.799 dollari del modello "extreme").

La nuova MSI Claw 8 EX AI+ su un sito di e-commerce

Le precedenti informazioni provenienti dai rivenditori indicano inoltre 32 GB di memoria LPDDR5X e un SSD PCIe 4.0 da 512 GB. La dotazione dovrebbe comprendere anche lo stesso pannello da 8 pollici della versione superiore, con risoluzione 1920×1200 pixel, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e supporto VRR.

MSI, però, non ha ancora pubblicato una pagina prodotto dedicata alla CG3M né comunicato una data ufficiale per la commercializzazione. Il modello sembra quindi destinato a rappresentare il punto di ingresso più economico nella nuova generazione Claw, ma restano da chiarire prezzo europeo, disponibilità e differenze prestazionali rispetto alla variante con Arc G3 Extreme.

La conferma nella documentazione ufficiale MSI elimina comunque il principale dubbio emerso dalle prime apparizioni nei cataloghi: Claw 8 EX AI+ CG3M è una configurazione reale e non un semplice errore di listino.