Il controller Turtle Beach per Switch e Switch 2 con Mario e Luigi è al minimo storico: scade tra poche ore

Su Amazon è presente e disponibile, ancora per qualche ora, una promo che fa calare del controller Turtle Beach per Switch e Switch 2: l'offerta prevede uno sconto del 23% ed un prezzo finale di 49,99€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Il prodotto è dotato di licenza ufficiale Nintendo e presenta una grafica raffigurante Mario e Luigi, rendendolo una soluzione adatta agli appassionati dell'universo Nintendo.
Uno degli elementi principali sono le levette TMR, basate sulla tecnologia Tunneling Magnetoresistance. Questa soluzione è progettata per offrire un controllo più preciso, ridurre il rischio di drift e garantire prestazioni durature.
Ulteriori dettagli sul controller
Il controller integra inoltre il pulsante C, che permette di accedere rapidamente alle principali funzioni di GameChat. In questo modo è possibile gestire la comunicazione durante le sessioni di gioco senza dover interrompere l'azione o distogliere troppo l'attenzione dalla partita.
La connettività wireless consente di giocare con una portata fino a 9 metri, offrendo maggiore libertà di movimento rispetto a una soluzione cablata. La batteria ricaricabile integrata garantisce fino a 40 ore di gioco con una singola ricarica, permettendo di affrontare lunghe sessioni senza dover collegare frequentemente il controller alla corrente.