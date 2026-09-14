Il controller Turtle Beach per Switch e Switch 2 con Mario e Luigi è al minimo storico: scade tra poche ore

Su Amazon è presente e disponibile, ancora per qualche ora, una promo che fa calare del controller Turtle Beach per Switch e Switch 2: l'offerta prevede uno sconto del 23% ed un prezzo finale di 49,99€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Il prodotto è dotato di licenza ufficiale Nintendo e presenta una grafica raffigurante Mario e Luigi, rendendolo una soluzione adatta agli appassionati dell'universo Nintendo.

Uno degli elementi principali sono le levette TMR, basate sulla tecnologia Tunneling Magnetoresistance. Questa soluzione è progettata per offrire un controllo più preciso, ridurre il rischio di drift e garantire prestazioni durature.