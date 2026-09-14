Se vi piacciono i giochi gratis, ce n'è giusto uno da riscattare su Steam

Lo sviluppatore, nonché editore Nicalis sta regalando un gioco su Steam . Si tratta di Crystal Crisis , un puzzle game competitivo costruito attorno a scontri uno contro uno nei quali i giocatori devono abbinare e distruggere cristalli colorati, cercando contemporaneamente di ostacolare l'avversario. Fino al 22 settembre potete aggiungerlo al vostro account senza spendere niente.

Tanti personaggi

Il roster di Crystal Crisis comprende 20 personaggi, alcuni dei quali provengono da serie e produzioni molto note. Tra questi figurano Quote e Curly Brace di Cave Story, Isaac di The Binding of Isaac, Astro Boy e Black Jack di Tezuka Productions e Umihara Kawase. Ogni personaggio dispone inoltre di un proprio scenario, tema musicale, attacchi speciali offensivi e difensivi e relative battute doppiate.

Il sistema di combattimento ruota attorno alla barra "Burst": una volta caricata, permette di utilizzare abilità speciali: sono presenti 40 Burst differenti con vari effetti, che permettono di sviluppare diversi stili di gioco.

A queste meccaniche si aggiungono diverse modalità per il giocatore singolo, tra cui Arcade, Survival, Tag Team e Training, oltre a una modalità Storia caratterizzata da percorsi multipli. Una delle caratteristiche più particolari è il sistema "wrap-around", che consente di spostare le coppie di cristalli oltre il bordo della griglia per farle ricomparire dal lato opposto. È inoltre possibile dividere la coppia, facendo cadere un cristallo a sinistra e uno a destra.

A questo punto non vi resta che andare sulla pagina Steam di Crystal Crisis e aggiungerlo alla vostra libreria.