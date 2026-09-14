WhatsApp: le chiamate arrivano anche a chi non ha un account

La novità amplia una funzione già annunciata per le conversazioni di testo e porta lo stesso principio anche nelle chiamate. Il lavoro è stato individuato nella beta di WhatsApp per iOS 26.36.10.71, distribuita attraverso TestFlight, anche se non è ancora disponibile per i beta tester.

Le chiamate WhatsApp arriveranno presto anche a chi non ha un account : per partecipare sarà sufficiente aprire un link del browser, con un sistema progettato per mantenere attiva la crittografia end-to-end.

Come funzioneranno le chiamate WhatsApp per gli ospiti

Per invitare qualcuno che non ha un account WhatsApp, si potrà generare un link direttamente dalla scheda Chiamate, scegliendo se creare una chiamata vocale oppure una videochiamata. Il collegamento potrà essere condiviso all'interno di WhatsApp, copiato negli appunti oppure inviato attraverso un'altra applicazione. Dalla stessa schermata sarà inoltre possibile aggiungere l'appuntamento al calendario.

L'interfaccia iOS per creare una chiamata (fonte: wabetainfo)

Chi riceverà il collegamento potrà aprirlo dal browser e chiedere di entrare nella conversazione senza creare un account. La procedura non sarà limitata alle chiamate tra due persone e potrà essere utilizzata anche nelle conversazioni di gruppo.

C'è però un passaggio aggiuntivo per gli utenti esterni alla piattaforma: il loro ingresso dovrà essere approvato dall'organizzatore della chiamata. La scelta serve a evitare che un link condiviso possa trasformarsi automaticamente in un invito aperto a chiunque ne sia entrato in possesso. Per gli utenti senza account, quindi, l'autorizzazione dell'host sarà sempre necessaria.

L'assenza di un account non dovrebbe compromettere la protezione della conversazione. WhatsApp utilizzerà la sessione del browser per creare l'identificativo necessario alla generazione della chiave crittografica. In questo modo anche le chiamate degli ospiti potranno sfruttare la crittografia end-to-end.

Il sistema riprende la tecnologia già utilizzata per le chat con utenti esterni a WhatsApp. L'obiettivo è ridurre uno degli ostacoli più evidenti quando si deve contattare qualcuno che utilizza un'altra piattaforma: non sarà più necessario installare WhatsApp o creare un profilo soltanto per partecipare a una chiamata.

La funzione è ancora in sviluppo e WhatsApp non ha indicato quando verrà distribuita nella versione stabile di iOS. Prima dell'uscita potrebbero inoltre cambiare modalità di accesso e gestione degli ospiti. Per ora, il lavoro della beta mostra però un'estensione significativa dei collegamenti di chiamata, che potrebbero diventare un punto di contatto tra WhatsApp e gli utenti che non fanno ancora parte della piattaforma.