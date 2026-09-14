Super Mario Bros. 2, dopo 30 anni arriva il doppiaggio inglese della versione Satellaview

Il progetto adatta i quattro episodi originali in un'unica ROM e introduce un doppiaggio inglese registrato appositamente per l'occasione. BS Super Mario USA era una produzione particolare legata al Satellaview, periferica per Super Famicom sviluppata da Nintendo in collaborazione con l'emittente giapponese St. Giga, che permetteva di scaricare giochi e altri contenuti attraverso una connessione satellitare .

Un progetto particolare

Il gioco faceva parte dei cosiddetti titoli "SoundLink", caratterizzati dalla trasmissione via satellite di contenuti audio sincronizzati con l'esperienza di gioco. In questo caso, la struttura riprendeva quella di una versione basata sul punteggio di Super Mario Bros. 2, conosciuto in Giappone come Super Mario Bros. USA, aggiungendo però una storia completamente doppiata ambientata dopo gli eventi del gioco originale. Mario e i suoi compagni dovevano nuovamente affrontare Wart e i suoi alleati.

Poiché il Satellaview non uscì mai dal Giappone, l'audio originale era esclusivamente in lingua giapponese. Il nuovo progetto, realizzato dal voice director SinCama e dal programmatore Luigi Blood nell'ambito della nuova iniziativa Project Satellaview, permette quindi di recuperare questa componente in una forma accessibile anche al pubblico occidentale.

Luigi Blood ha spiegato: "È stato davvero divertente lavorarci, nell'ambito della nuova iniziativa Project Satellaview che ho avviato alcune settimane fa, con l'obiettivo di migliorare l'accesso ai giochi Satellaview e realizzare restauri migliori rispetto al passato". Il programmatore ha aggiunto che il progetto consente di offrire "qualcosa a cui non avete mai giocato nel modo previsto originariamente".

Il cast del nuovo doppiaggio comprende diversi interpreti per Mario, Luigi, Peach, Toad, Wart e gli altri personaggi, oltre a voci aggiuntive per narratori, cittadini, annunciatori televisivi e commentatori. La ROM è già disponibile e viene proposta in due versioni: una con le musiche originali e una pensata per gli streamer, che utilizza una colonna sonora alternativa per evitare problemi legati alle rivendicazioni di copyright.

Il team sta inoltre lavorando a una versione giapponese. Secondo Luigi Blood, "la ROM è completamente completa e funzionante" e manca soltanto la componente audio. Per accelerare i lavori, gli sviluppatori stanno cercando registrazioni audio "pulite" di tutti e quattro gli episodi originali.