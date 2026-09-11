WhatsApp, arriva il nuovo hub per gli eventi: tutto in un’unica schermata

La novità è stata individuata nella versione beta 2.26.36.5 per Android e consiste in una nuova sezione Eventi all'interno delle impostazioni. Da qui è possibile raccogliere in un unico punto gli appuntamenti creati dall'utente e quelli per i quali è stato ricevuto un invito .

Un nuovo centro per creare e gestire gli eventi

L'hub mostra tutti gli eventi associati all'account, evitando di dover cercare una determinata conversazione per recuperare informazioni su un appuntamento. Un indicatore presente nelle impostazioni permette inoltre di individuare rapidamente la nuova sezione. La creazione può avvenire direttamente dall'hub tramite il comando "Crea evento". È possibile inserire nome e descrizione, scegliere data e orario di inizio e fine, aggiungere una posizione e, se necessario, generare un collegamento per una chiamata WhatsApp. Il promemoria viene impostato inizialmente a un'ora dall'inizio dell'evento, ma può essere modificato.

WhatsApp introduce un nuovo hub per gestire gli eventi (fonte: wabetainfo)

WhatsApp inserisce automaticamente il nome dell'organizzatore e mette a disposizione anche un'opzione per stabilire se gli invitati possono portare un'altra persona. Gli eventi possono inoltre avere una fotografia di copertina, mostrata nella parte superiore della relativa pagina. La creazione dalle chat esistenti rimane comunque disponibile.

Una delle caratteristiche più interessanti riguarda gli invitati. Non è infatti necessario possedere un account WhatsApp per partecipare a un evento: il servizio genera un collegamento che può essere aperto anche da chi non utilizza l'app. Attraverso il link è possibile visualizzare nome, data e orario dell'appuntamento prima di confermare la partecipazione. Posizione e collegamento alla chiamata diventano disponibili dopo la conferma. Chi non ha WhatsApp deve indicare il proprio nome e verificare il numero di telefono per rispondere all'invito.

Le informazioni sull'evento, tra cui nome, data, orario, posizione, immagine e partecipanti, sono accessibili agli invitati e a WhatsApp. L'organizzatore può vedere nome, risposta e numero di telefono dei partecipanti, mentre gli invitati che confermano possono visualizzare nomi e risposte degli altri partecipanti. I numeri rimangono visibili soltanto alle persone che hanno già salvato quel contatto.

Il nuovo hub è attualmente disponibile soltanto per una parte degli utenti che utilizzano la versione beta 2.26.36.5 di WhatsApp per Android. La distribuzione è progressiva e l'assenza della sezione nelle impostazioni non indica necessariamente un problema con l'installazione. WhatsApp non ha ancora comunicato quando il nuovo centro per gli eventi sarà disponibile per tutti. La funzione punta però a rendere più pratico un sistema che, finora, richiedeva di entrare nelle singole chat per creare o recuperare gli appuntamenti, soprattutto quando gli eventi organizzati diventano numerosi.