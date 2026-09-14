PSP torna a fare il Walkman nel 2026 grazie a un nuovo lettore MP3 homebrew

La PSP , o PlayStation Portable per gli amici, continua a essere molto amata dalla scena homebrew e anche nel 2026 le novità non sono mancate, con nuovi progetti che ne sfruttano le caratteristiche per darle una seconda vita. Tra questi c'è PSPMAN , un lettore musicale sviluppato da Obsolete Sony e pensato espressamente per trasformare la storica portatile in una sorta di Walkman digitale.

Versione alpha

Il programma è attualmente disponibile in versione alpha pubblica e permette di riprodurre localmente brani musicali archiviati sulla Memory Stick, organizzando fino a 1.000 tracce per canzoni, album, artisti, cartelle, preferiti, contenuti recenti e playlist. Il software è compatibile anche con PSP Go e supporta file FLAC stereo a 16 bit e 44,1 kHz, oltre a file MP3 CBR e VBR fino a 320 kbps. Sono inoltre compatibili le playlist M3U e M3U8 e le copertine incorporate nei brani in formato JPEG e PNG.

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Particolare attenzione è stata dedicata all'interfaccia, che cerca di adattarsi all'esperienza d'uso della PSP. Eddie, autore del progetto, ha spiegato di aver preso ispirazione dai lettori Walkman più recenti per la disposizione degli elementi e ha utilizzato croce direzionale, tasti frontali e dorsali per la navigazione.

Tra le caratteristiche più curiose c'è anche una modalità che riproduce sullo schermo una musicassetta. L'idea nasce dalle dimensioni dello schermo della PSP-2000 e PSP-3000, largo circa 95 millimetri, molto vicino ai 100 millimetri di una normale cassetta. "La cassetta appare quasi a grandezza naturale. Era una corrispondenza troppo perfetta per non usarla", racconta Eddie. Durante la riproduzione le bobine della cassetta si muovono e premendo a destra o a sinistra sul D-pad è possibile scegliere tra cinque colori.

Secondo quanto riportato da Obsolete Sony, la alpha pubblica ha già superato i 5.000 download, segnalando l'interesse della comunità PSP per questo tipo di progetti. PSPMAN è disponibile per il download dal sito ufficiale di Obsolete Sony e richiede una Memory Stick su cui archiviare la propria musica.