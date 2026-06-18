"Abbiamo provato ogni strada": MSI racconta la sua verità sul prezzo di Claw 8 EX AI+

In questo scenario il nuovo MSI Claw 8 EX AI+, che punta a posizionarsi nella fascia più alta del mercato grazie a una dotazione tecnica particolarmente ambiziosa , rischia di arrivare in un periodo complesso per l'intero settore, caratterizzato da carenze di memoria e prezzi in crescita. E Andy Chu, responsabile marketing prodotto di MSI, ha di fatto certificato questa situazione.

Anche il mercato dei PC handhled è in crisi a causa delle memorie . Perché se da un lato cresce l'interesse per dispositivi sempre più potenti, in grado di eseguire senza compromessi i giochi più recenti, dall'altra parte l'aumento dei costi dei componenti hardware sta mettendo sotto pressione produttori e consumatori.

MSI Claw 8 EX AI+ punta tutto sulle prestazioni premium

Come ormai sappiamo bene e abbiamo provato con mano al Computex 2026, il nuovo MSI Claw 8 EX AI+ integra il nuovo processore Intel Arc G3 Extreme, affiancato da 32 GB di memoria LPDDR5X a 8.533 MT/s e da un'unità SSD PCIe da 1 TB. La scheda tecnica colloca il dispositivo tra le soluzioni più avanzate oggi disponibili nel segmento delle console portatili da gioco.

MSI Claw 8 EX AI+ a nudo

Secondo MSI, la piattaforma è stata progettata per eseguire i moderni giochi tripla A senza fare affidamento in modo massiccio a tecnologie come frame generation o upscaling. L'obiettivo è offrire prestazioni al top mantenendo una qualità grafica elevata e frame rate adeguati anche nei titoli più esigenti.

A pesare sul lancio, però, è il costo dei componenti. Andy Chu, responsabile marketing prodotto di MSI, ha spiegato che il 2026 si sta rivelando particolarmente difficile per i produttori hardware. "È un anno molto complicato per Intel e per aziende come la nostra, perché dobbiamo assorbire gli aumenti di costo di componenti fondamentali come memoria e archiviazione", ha dichiarato.

Il prezzo riflette questa situazione. Negli Stati Uniti il dispositivo viene proposto a 1.799 dollari (circa 1.560 euro al cambio, ma probabilmente da noi costerà di più), una cifra che lo colloca ben al di sopra delle console portatili tradizionali. Chu ha precisato che MSI ha cercato di contenere il più possibile i costi collaborando direttamente con i fornitori, ma che le attuali condizioni del mercato non hanno consentito ulteriori riduzioni. "Abbiamo provato ogni strada possibile per ottenere memoria e storage a costi inferiori, ma il risultato finale è quello che vedete oggi", ha affermato.

Secondo MSI, l'attuale contesto favorisce solo dispositivi destinati agli utenti più esigenti. L'aumento dei prezzi dei componenti rende infatti più difficile proporre prodotti economici mantenendo margini sostenibili. Al contrario, le piattaforme di fascia alta possono offrire incrementi prestazionali significativi giustificando meglio il costo finale.

Chu ritiene che il settore stia entrando in una nuova fase di maturazione. "Il mercato delle console portatili è arrivato a un punto in cui bisogna valutare con attenzione ciò che questi dispositivi possono realmente offrire", ha spiegato, sottolineando come le nuove generazioni siano in grado di garantire capacità impensabili fino a pochi anni fa.

Nonostante le difficoltà, MSI sostiene che la domanda rimane stabile e che continua a esistere una fascia di utenti interessata a prodotti sempre più potenti. L'azienda si dice inoltre fiduciosa nelle potenzialità della nuova piattaforma Intel, considerata uno degli elementi chiave del progetto.

Il debutto di MSI Claw 8 EX AI+ è previsto per il 23 giugno 2026. Nel frattempo, il settore continua a confrontarsi con una situazione incerta sul fronte dei costi. Secondo Chu esiste persino il rischio di ulteriori aumenti dei prezzi nei prossimi mesi. Una prospettiva che potrebbe influenzare l'evoluzione dell'intero mercato delle console portatili, sempre più orientato verso dispositivi premium e prestazioni senza compromessi.