"Abbiamo provato ogni strada": MSI racconta la sua verità sul prezzo di Claw 8 EX AI+

Anche il mercato dei PC handhled è in crisi a causa delle memorie. Perché se da un lato cresce l'interesse per dispositivi sempre più potenti, in grado di eseguire senza compromessi i giochi più recenti, dall'altra parte l'aumento dei costi dei componenti hardware sta mettendo sotto pressione produttori e consumatori.
In questo scenario il nuovo MSI Claw 8 EX AI+, che punta a posizionarsi nella fascia più alta del mercato grazie a una dotazione tecnica particolarmente ambiziosa, rischia di arrivare in un periodo complesso per l'intero settore, caratterizzato da carenze di memoria e prezzi in crescita. E Andy Chu, responsabile marketing prodotto di MSI, ha di fatto certificato questa situazione.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.