Pokémon Sleep e Garmin collaborano per il monitoraggio del sonno

In occasione della Giornata Mondiale del Sonno, che cade appunto oggi 13 marzo, Pokémon Sleep e Garmin hanno annunciato una collaborazione che consentirà ai possessori dei dispositivi prodotti dall'azienda americana di monitorare il proprio sonno e sincronizzare i dati direttamente con l'app.

Grazie a questa nuova integrazione, chi possiede uno smartwatch Garmin potrà usarlo per tracciare il proprio sonno senza bisogno di hardware aggiuntivo, sfruttando appunto le funzionalità di Pokémon Sleep.

I dati raccolti dall'indossabile verranno infatti trasferiti direttamente all'interno dell'applicazione, permettendo di continuare a registrare le proprie notti mentre si sfruttano le funzionalità di tracking già presenti sugli apparecchi Garmin.

Al fine di celebrare la partnership, i giocatori che collegheranno un dispositivo Garmin e registreranno il proprio sonno fra il 13 marzo e il 1 novembre riceveranno una ricompensa in-game, nella fattispecie tre Poké Biscuit.