Pokémon Sleep e Garmin collaborano per il monitoraggio del sonno

In occasione della Giornata Mondiale del Sonno, che cade appunto oggi 13 marzo, Pokémon Sleep e Garmin hanno annunciato una collaborazione che consentirà ai possessori dei dispositivi prodotti dall'azienda americana di monitorare il proprio sonno e sincronizzare i dati direttamente con l'app.
Grazie a questa nuova integrazione, chi possiede uno smartwatch Garmin potrà usarlo per tracciare il proprio sonno senza bisogno di hardware aggiuntivo, sfruttando appunto le funzionalità di Pokémon Sleep.
I dati raccolti dall'indossabile verranno infatti trasferiti direttamente all'interno dell'applicazione, permettendo di continuare a registrare le proprie notti mentre si sfruttano le funzionalità di tracking già presenti sugli apparecchi Garmin.
Al fine di celebrare la partnership, i giocatori che collegheranno un dispositivo Garmin e registreranno il proprio sonno fra il 13 marzo e il 1 novembre riceveranno una ricompensa in-game, nella fattispecie tre Poké Biscuit.
Nuovi quadranti
Capace di produrre un'enorme quantità di ricavi nel suo primo anno, Pokémon Sleep introdurrà per l'occasione anche due nuovi quadranti scaricabili per alcuni modelli Garmin tramite il Connect IQ Store: Pokémon Sleep: Snorlax & Friends e Pokémon Sleep: I Choose You.
Non si tratta però di semplici sfondi statici: in base al livello di energia stimato dal sistema Body Battery dell'orologio, infatti, i Pokémon mostrati nel quadrante cambieranno posizione durante la giornata, mentre ogni notte il display visualizzerà casualmente uno dei tre stili di sonno disponibili.
La compatibilità con gli smartwatch Garmin si pone senza dubbio come un'ottima notizia per Pokémon Sleep, in un tentativo di avvicinare il mondo del fitness tracking all'originale app per il monitoraggio del sonno.