Pokémon Sleep ha prodotto un'enorme quantità di ricavi nel suo primo anno

Pokémon Sleep ha raggiunto i 100 milioni di dollari di ricavi. Considerando che si usa dormendo, non è decisamente poco. Come saprete parliamo di un'applicazione che monitora il sonno degli utenti , sia iOS che Android, che si è fatta attendere a lungo prima di uscire sul mercato (quattro anni dalla presentazione al lancio). Infine pare che sia un grosso affare, visto quanto sta incassando.

Dormire può essere divertente

Pokémon Sleep è legato al progetto "blue ocean" di The Pokémon Company per migliorare il benessere dei giocatori. Sostanzialmente Sleep si occupa delle ore di sonno mentre a Pokémon Go è affidato il resto della giornata.

Naturalmente Pokémon GO continua a produrre risultati ben superiori, di circa un miliardo di dollari di ricavi l'anno, ma anche i 100 milioni di Pokémon Sleep fanno il loro effetto, anche perché parliamo di una cifra che la maggior parte dei videogiochi si può solo sognare.

La maggior parte dei ricavi di Pokémon Sleep proviene dal Giappone, stando alle stime di AppMagic. I nostri amici nipponici avrebbero infatti speso circa 73 milioni di dollari nell'applicazione, contro i 15 milioni di dollari degli utenti USA, al secondo posto, e i 4 milioni di dollari degli utenti di Taiwan, in terza posizione.

Per quanto riguarda i download, il 44% dei circa 9,8 milioni complessivi proviene sempre dal Giappone. Seguono Stati Uniti (17%) e Taiwan (7%). Interessante il fatto che i ricavi hanno avuto dei picchi durante gli eventi in app, segno che la componente ludica è stata comunque efficace per garantirne il successo.