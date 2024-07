Raiden NOVA è un nuovo capitolo della celebre serie giapponese, di un genere che non ci aspettavamo

Purtroppo non si hanno notizie su di un'eventuale edizione occidentale , che nel caso arriverà in un secondo momento.

MOSS ha annunciato Raiden NOVA , un nuovo capitolo della celebre serie di sparatutto classici a scorrimento verticale, che per l'occasione ha cambiato completamente genere, diventando un twin stick shooter con elementi roguelike. Uscirà il 31 ottobre 2024 in Giappone e sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Edizioni e modalità di gioco

Oltre all'edizione regolare da 4.800 yen, uscirà anche un'edizione speciale da 8.300 yen con molti contenuti aggiuntivi. L'edizione speciale include:

Colonna sonora originale supervisionata da Go Sato, compositore della serie Raiden

Blocco acrilico a tema Raiden per Switch, Raiden II per PlayStation 4 e Raiden DX per PlayStation 5

Copertina reversibile

Scatola speciale illustrata da Hidetaka Tenjin con tutti i giochi Raiden

Le prime copie, sia dell'edizione standard che speciale, includeranno una copertina reversibile e un adesivo speciale.

Parlando del gioco in sé, si tratta di un twin stick shooter ad alta velocità, in cui si controlla l'astronave selezionata con lo stick sinistro e si spara con il destro. Un classico, insomma. Il giocatore dovrà scegliere armamenti e oggetti in base alla situazione, creando la sua build ideale mentre macina i livelli. Come detto, ci saranno anche elementi roguelike, con alcuni potenziamenti che si manterranno di partita in partita.

Raiden NOVA avrà diverse modalità: la Modalità Arcade, in cui il giocatore avanza attraverso tutte e sei le fasi con l'obiettivo di sconfiggere il boss di ognuna; e la modalità illimitata, in cui potrà mettersi alla prova scegliendo un qualsiasi livello per vedere quanto a lungo riesce a sopravvivere.