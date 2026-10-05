A quanto pare Marvel Project Comet è un nuovo gioco gratis alla Genshin Impact che promette di metterci al comando dei più celebri supereroi della Casa delle Idee all'interno di un'esperienza action RPG spettacolare, divertente e free-to-play.
Nelle scorse ore è apparso su Bilibili un trailer che mostra diversi personaggi, fra cui Spider-Man, Wolverine, Doctor Strange e Black Widow, impegnati in frenetici combattimenti e fasi esplorative che attingono in maniera convinta all'immaginario dell'universo Marvel.
Stando alle sequenze del video, Project Comet potrà essere giocato in solitaria o in cooperativa per quattro partecipanti e le informazioni emerse finora parlano di un'uscita inizialmente prevista su iOS, Android e PC, anche se non si possono escludere versioni console.
Quello a cui abbiamo assistito oggi è in realtà il secondo leak legato all'ancora misterioso Project Comet: lo scorso luglio un insider ha parlato per la prima volta del gioco e delle sue caratteristiche, che pare includano anche meccaniche gacha tipiche di questo genere di produzioni.
Il momento è quello giusto?
Considerando che l'uscita di Avengers: Doomsday si avvicina a grandi passi, un eventuale annuncio di Marvel Project Comet arriverebbe senz'altro nel momento giusto per sfruttare l'entusiasmo che sta nuovamente circondando l'universo cinematografico e fumettistico, dopo un periodo per molti versi poco brillante.
Come già riportato tempo fa, dietro al progetto ci sarebbe Scopely, una compagnia piuttosto affermata su mobile anche se per produzioni di genere differente. Considerando però il grande successo riscosso da Marvel Rivals, che pure aveva destato più di una perplessità ai tempi dell'annuncio, non è il caso di emettere giudizi affrettati.
Il super hero shooter di NetEase, nello specifico, è riuscito a superare i dieci milioni di utenti registrati nei primi tre giorni e in pochi mesi ha raggiunto quota quaranta milioni di giocatori, continuando ancora adesso a mantenere vivo l'interesse di una solida base di pubblico.
Non è il primo tentativo
Project Comet non è il primo titolo che tenta questa strada in ambito free-to-play: basti ricordare l'ottimo Marvel Future Revolution, che ha portato su mobile un'esperienza action RPG di un certo livello ma non è riuscito, suo malgrado, a restare sulla cresta dell'onda troppo a lungo, chiudendo i battenti nel giro di due anni.
La licenza ufficiale legata ai personaggi della Casa delle Idee resta dunque un elemento importante ma non l'unico ingrediente necessario per realizzare un gioco capace di distinguersi, specie all'interno di un mercato affollato e competitivo come quello degli F2P.