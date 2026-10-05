A quanto pare Marvel Project Comet è un nuovo gioco gratis alla Genshin Impact che promette di metterci al comando dei più celebri supereroi della Casa delle Idee all'interno di un'esperienza action RPG spettacolare, divertente e free-to-play.

Nelle scorse ore è apparso su Bilibili un trailer che mostra diversi personaggi, fra cui Spider-Man, Wolverine, Doctor Strange e Black Widow, impegnati in frenetici combattimenti e fasi esplorative che attingono in maniera convinta all'immaginario dell'universo Marvel.

Stando alle sequenze del video, Project Comet potrà essere giocato in solitaria o in cooperativa per quattro partecipanti e le informazioni emerse finora parlano di un'uscita inizialmente prevista su iOS, Android e PC, anche se non si possono escludere versioni console.

Quello a cui abbiamo assistito oggi è in realtà il secondo leak legato all'ancora misterioso Project Comet: lo scorso luglio un insider ha parlato per la prima volta del gioco e delle sue caratteristiche, che pare includano anche meccaniche gacha tipiche di questo genere di produzioni.