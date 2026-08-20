GCC Pokémon Pocket svela l'espansione I Loschi Piani del Team Rocket

Il team di GCC Pokémon Pocket ha annunciato la nuova espansione I Loschi Piani del Team Rocket, disponibile dalle 02:00 italiane di giovedì 27 agosto. Il set introduce una serie di "carte malvagie" dedicate al celebre gruppo criminale della serie Pokémon.

Come suggerisce il titolo, l'espansione è interamente incentrata sui Pokémon del Team Rocket, con illustrazioni che mostrano il logo iconico e le Reclute impegnate nei loro piani più stravaganti. Tra le carte più attese spiccano Articuno ex, Moltres ex e Zapdos ex in versione Team Rocket, oltre alla carta Allenatore Capo Team Rocket.