GCC Pokémon Pocket svela l'espansione I Loschi Piani del Team Rocket

Il team di GCC Pokémon Pocket ha annunciato la nuova espansione I Loschi Piani del Team Rocket, disponibile dalle 02:00 italiane di giovedì 27 agosto. Il set introduce una serie di "carte malvagie" dedicate al celebre gruppo criminale della serie Pokémon.
Come suggerisce il titolo, l'espansione è interamente incentrata sui Pokémon del Team Rocket, con illustrazioni che mostrano il logo iconico e le Reclute impegnate nei loro piani più stravaganti. Tra le carte più attese spiccano Articuno ex, Moltres ex e Zapdos ex in versione Team Rocket, oltre alla carta Allenatore Capo Team Rocket.
Preparatevi a passare dei guai… dei guai molto grossi!
Pochi giorni dopo il lancio dell'espansione, martedì 1 settembre, i giocatori potranno ottenere nuove copertine e sfondi futuristici dedicati, in modo da rendere le nuove carte ancora più oscure e minacciose.
Contestualmente, è stato svelato anche il programma degli eventi previsti fino alla fine di settembre, che trovate di seguito:
- Fine agosto - metà settembre: parte l'evento emblema dedicato all'espansione I Loschi Piani del Team Rocket. I giocatori possono sfidarsi tra loro per ottenere emblemi in base alle vittorie e completare missioni che garantiscono Sabbialuce e altri oggetti utili.
- Fine agosto - fine settembre: completando le missioni speciali dell'evento è possibile ottenere i Buoni sospetti del Team Rocket, che avranno un ruolo particolare nel gioco durante il periodo dell'iniziativa.
- Inizio settembre - fine settembre: vincendo le lotte speciali contro la CPU si ottengono buste promozionali della serie B, vol. 12, dedicate al Lapras del Team Rocket.
- Metà settembre - fine settembre: l'evento pesca misteriosa permette di ottenere le nuove e adorabili carte promozionali di Fennekin e Meowstic.