I video rubati di GTA 6 potrebbero provenire dalla versione PC

Negli ultimi giorni sono comparsi online cinque nuovi filmati di gameplay trafugati di Grand Theft Auto 6 , e secondo diverse ricostruzioni, proverrebbero dalla versione PC del gioco. Un dettaglio particolarmente rilevante, considerando che il titolo di Rockstar è previsto inizialmente solo su PlayStation 5 e Xbox Series X e S, mentre l'edizione PC non è stata ancora annunciata ufficialmente, anche se possiamo considerarla il classico segreto di Pulcinella.

Altri dettagli

I filmati sarebbero riconducibili a una build PC del 2025. Vengono segnalati in particolare tre dei video recentemente diffusi e un ulteriore filmato nel quale il presunto leaker sembrerebbe avere accesso direttamente alla versione PC. In quest'ultimo caso, alla fine della sequenza viene anche mostrata la scritta "LEEK", realizzata sparando alcuni proiettili contro una parete, in un evidente gioco di parole con leak, ovvero "fuga di notizie".

La possibilità che dietro ai filmati ci sia effettivamente un accesso alla build PC viene considerata particolarmente significativa, anche perché potrebbe teoricamente aprire la strada alla diffusione non autorizzata di una versione del gioco prima dell'uscita ufficiale. Si tratta però, almeno per il momento, di un'ipotesi: non ci sono elementi sufficienti per stabilire che il leaker disponga realmente dell'intera build o che questa possa essere resa giocabile al di fuori dell'ambiente di sviluppo.

La versione PC di GTA 6 non è stata ancora presentata ufficialmente da Rockstar, ma è chiaro che Rockstar Games e Take-Two Interactive seguiranno una strategia simile a quella adottata in passato, pubblicando prima il gioco su console e successivamente su PC.

Il caso, tuttavia, va trattato con cautela. L'origine dei filmati e soprattutto l'effettivo accesso del leaker alla build PC non risultano confermati ufficialmente da Rockstar o Take-Two. Inoltre, la provenienza da una build PC del 2025 non significa necessariamente che il materiale rifletta la versione attuale del gioco, che potrebbe aver subito numerose modifiche durante lo sviluppo.