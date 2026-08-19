GTA 6 avrebbe già generato oltre $400 milioni con le sole prenotazioni

Tutti danno per scontato che GTA 6 venderà moltissimo e che le prenotazioni ufficiali, aperte a fine giugno, stiano generando già ora significative quantità di denaro. Quanto esattamente?
Non abbiamo dati ufficiali, ma Sensor Tower propone delle stime parlando di 4,38 milioni di copie vendute fino al 18 agosto, generando così 429 milioni di dollari.
I dati sulle prenotazioni di GTA 6
Secondo quanto indicato da Sensor Tower, Rockstar Games avrebbe per ora venduto il 77% delle copie su PS5 e il 23% su Xbox Series X|S. Ricordiamo che per il momento non ci sono altre versioni confermate per il 19 novembre 2026, ma è ovvio che a un certo punto l'opera sarà pubblicata su PC.
Ripetiamo che i dati non sono ufficiali, quindi potrebbero non essere precisi. Ci danno però un'idea generica di quali sono le cifre, a grandi linee, di cui stiamo parlando. Oltre quattro milioni di copie già prenotate è una cifra rilevante, considerando poi che non abbiamo visto quasi nulla. Gli analisti puntano però a cifre ben più elevate: c'è chi parla di 25 milioni di copie al lancio, per un totale di 2 miliardi di dollari in incassi.
Tra qualche mese avremo modo di scoprire come andranno le cose in prima persona. Nel frattempo, ricordiamo infine che GTA 6 sarà bloccato regionalmente su PS5 e non su Xbox: Rockstar Games spiega i dettagli.