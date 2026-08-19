GTA 6 avrebbe già generato oltre $400 milioni con le sole prenotazioni

Tutti danno per scontato che GTA 6 venderà moltissimo e che le prenotazioni ufficiali , aperte a fine giugno, stiano generando già ora significative quantità di denaro. Quanto esattamente?

I dati sulle prenotazioni di GTA 6

Secondo quanto indicato da Sensor Tower, Rockstar Games avrebbe per ora venduto il 77% delle copie su PS5 e il 23% su Xbox Series X|S. Ricordiamo che per il momento non ci sono altre versioni confermate per il 19 novembre 2026, ma è ovvio che a un certo punto l'opera sarà pubblicata su PC.

Ripetiamo che i dati non sono ufficiali, quindi potrebbero non essere precisi. Ci danno però un'idea generica di quali sono le cifre, a grandi linee, di cui stiamo parlando. Oltre quattro milioni di copie già prenotate è una cifra rilevante, considerando poi che non abbiamo visto quasi nulla. Gli analisti puntano però a cifre ben più elevate: c'è chi parla di 25 milioni di copie al lancio, per un totale di 2 miliardi di dollari in incassi.

Tra qualche mese avremo modo di scoprire come andranno le cose in prima persona. Nel frattempo, ricordiamo infine che GTA 6 sarà bloccato regionalmente su PS5 e non su Xbox: Rockstar Games spiega i dettagli.