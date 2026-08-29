Furti ai danni di studi e sviluppatori indie alla Gamescom: gli organizzatori rispondono

Gli episodi, avvenuti durante la notte, hanno colpito soprattutto team indipendenti che esponevano le proprie demo utilizzando hardware personale, ritrovandosi privati di laptop, PC e altre attrezzature essenziali per presentare i loro giochi a pubblico e stampa.

L'edizione 2026 della Gamescom è finita al centro delle polemiche a causa di una serie di furti ai danni di sviluppatori e publisher presenti nell'area business e nell'Indie Area della fiera di Colonia.

Le testimonianze degli sviluppatori derubati

Il primo a denunciare l'accaduto è stato Ryan Laley, autore dell'horror asimmetrico Mimic, che in un video su X ha raccontato di aver trovato il proprio booth completamente svuotato: "tutti i nostri laptop sono stati rubati", ha spiegato in lacrime, aggiungendo che l'intera area era stata "messa a soqquadro". Per Laley, sviluppatore solitario, la perdita dell'hardware ha significato la fine anticipata della sua partecipazione alla fiera.

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Poche ore dopo, anche il publisher iam8bit ha confermato il furto di due laptop utilizzati per mostrare Petal Runner e Escape Academy 2 a stampa e creator. L'azienda ha espresso preoccupazione per il rischio di leak delle build al loro interno e ha chiesto a chiunque avesse informazioni di farsi avanti. Laley ha poi chiarito che il suo booth si trovava nella stessa zona di iam8bit, ovvero la Hall 4.1.

Ulteriori segnalazioni sono arrivate da Tessera Studios, autore di The Zibbo Show, che ha denunciato il furto di due laptop e una Steam Deck dalla propria postazione nell'Indie Area della Hall 10.2. Il team ha riferito di altri casi simili, inclusi almeno due episodi al booth Games from Spain e "diversi altri in tutta la fiera".