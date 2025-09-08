Pensate di comprare uno smartphone pieghevole? Occhio alla longevità e all'assistenza!

Chiariamo subito: sono un fan. Nel 2022 ho usato con entusiasmo un Galaxy Z Flip3 e mi fiondo praticamente in ogni occasione possibile a provare ogni novità che mi capita a tiro. Amo gli smartphone compatti e l'idea di potermi dimenticare di averli in tasca è un mio feticismo. Ho sempre difeso i pieghevoli contro i "Puristi dello Schermo Liscio" e la "Confraternita della Carica Eterna", e dopo anni di attesa, il Flip5 sembrava lo smartphone perfetto per le mie esigenze.

Un anno: è questo il tempo che ha impiegato il mio Samsung Galaxy Z Flip 5 per passare dall'essere un pezzo di tecnologia entusiasmante a diventare un costoso soprammobile. E non è una storia di maltrattamenti, cadute rovinose o particolare negligenza; bensì una parabola che ha messo in discussione la fiducia di un grande appassionato di schermi pieghevoli. Il sottoscritto, per l'appunto.

Ascesa e caduta di un Flip

L'ho acquistato a febbraio 2024 e gli ho comprato la sua brava cover originale. Complice una precoce caduta dalla tasca che gli ha graffiato quasi impercettibilmente la cerniera, poco dopo ho preso anche una cover extra, quella apposita per questo componente delicato. Da lì ho sempre trattato questo smartphone coi guanti di velluto, mostrandolo con orgoglio ad amici, parenti e sconosciuti curiosi di vederlo in azione. Persino le prestazioni erano adeguate alle mie aspettative e tutto procedeva per il meglio. O, almeno, così mi sembrava.

Il primo, sinistro campanello d'allarme è arrivato a Natale: dopo appena 9 mesi di utilizzo, la pellicola protettiva del display interno, quella che assolutamente non devi mai rimuovere, ha iniziato a staccarsi. La rete si divideva tra chi diceva di toglierla subito e chi metteva in guardia di non farlo assolutamente, paventando l'annullamento della garanzia. Sapendo per esperienza quanto sia antipatico sbagliare una riparazione fai-da-te, ho quindi scelto la strada della cautela e ho chiamato il centro assistenza Samsung più vicino. La risposta? Un'Odissea kafkiana.

Quando mi sono presentato in negozio per mostrare il dispositivo, il centro assistenza più vicino mi ha comunicato che non aveva pellicole disponibili. Settimana dopo settimana, la risposta era sempre la stessa: "Arriva la settimana prossima". Ma questa benedetta pellicola non arrivava. Mai. Durante il primo incontro ci avevano anche tenuto a spiegarmi che Samsung offre una sostituzione gratuita di detta pellicola e che quindi avrei dovuto assolutamente evitare di cambiarla da solo: c'era il rischio, inutile a quel punto, di rovinare il display del Flip.

I due schermi del Flip5 in una giornata "buona" post rottura

Questo infinito tempo di attesa, però, è stato fatale: una mattina dello scorso gennaio, come ogni mattina, ho aperto il Flip per il cazzeggio pre-colazione e bam: un arcobaleno di pixel mi ha accolto in una metà del display, mentre l'altra metà era abbagliante, completamente bianca. La pellicola nel corso di quel tempo si era staccata praticamente del tutto e mi sembrava ovvio che il problema fosse la sua mancata, e tempestiva, sostituzione. Eppure, appena mi reco in negozio, l'assistenza liquida il mio problema come "danno meccanico" non coperto da garanzia, puntando il dito su un graffio minimo sulla cerniera. Un graffio che era presente lì da mesi, frutto della caduta nei primi giorni di vita del dispositivo, e che mi aveva portato a comprare una cover in più oltre a quella ufficiale di Samsung.

Le condizioni attuali della cerniera del Flip5

Alle mie proteste che evidenziavano i nostri precedenti incontri, le risposte sono state una serie di litanie prive di senso: "Eh, ma signore guardi che i Flip sono fragili", "eh, ma è risaputo che durano poco" e, ciliegina sulla torta "eh, vede, la pellicola che non si deve staccare qui è staccata". Ebbene sì, quella stessa pellicola che per settimane non mi avevano sostituito nonostante le mie continue sollecitazioni, ora era staccata. Incredibile, vero?

Fatto sta che non ne ho ricavato nulla e l'esperienza con il centro assistenza è stata frustrante, per usare un eufemismo: dopo settimane di attesa per un problema segnalato a più riprese, quello della pellicola, affermare che il Flip si fosse rotto per "danno meccanico" a quel punto era semanticamente corretto, ma la mancanza era stata loro. In seguito ho persino provato a contattare l'assistenza Samsung tramite il form online per un secondo parere: ma senza "prove" delle precedenti segnalazioni e delle continue richieste di sostituzione della pellicola in garanzia, il responso è stato lo stesso.