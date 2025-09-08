Octopath Traveler 0 limiterà la dimensione della città che potete costruire a seconda della console

Il numero di edifici di Octopath Traveler 0 su ogni piattaforma

Square Enix ha infatti svelato che c'è un limite di edifici specifico per ogni piattaforma, chiaramente come conseguenza dei limiti tecnici di ogni console.

Su Nintendo Switch, ad esempio, potrete costruire un massimo di 250 edifici, una netta limitazione rispetto a quanto possono fare le console di "livello superiore", ovvero Nintendo Switch 2 e PlayStation 4 (la versione Xbox One non esiste, ricordiamo) che possono vantare ben 400 edifici.

Se però volete più spazio possibile, ovviamente dovrete optare per le versioni più tecnologicamente avanzate, ovvero PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S, che potranno gestire fino a 500 edifici. Non è raro che le versioni più moderne dei videogiochi abbiano funzionalità migliori, ma di norma è solo una questione tecnica, mentre nel caso di Octopath Traveler 0 il tutto causa anche una differenza di gameplay. Bisognerà vedere con mano in che modo queste differenze numeriche avranno impatto sull'esperienza di gioco.

Parlando sempre di Octopath Traveler 0, ricordiamo che abbiamo provato il prequel della saga tra tradizione e innovazione.