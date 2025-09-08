Quali sono gli schermi migliori per gli occhiali smart con IA, MicroLED o LCoS? Pro e contro per i vari usi

L'integrazione tra intelligenza artificiale e realtà aumentata sta accelerando lo sviluppo di una nuova categoria di dispositivi: gli occhiali intelligenti. Dopo i primi annunci dello scorso anno, il 2025 sembra destinato a consolidare questo trend, con le principali aziende tecnologiche pronte a presentare modelli sempre più evoluti. Meta è tra i protagonisti attesi: in occasione della conferenza Meta Connect, fissata per il 17 settembre negli Stati Uniti, dovrebbe svelare la nuova generazione di occhiali "Hypernova", noti anche come Meta Celeste e che potrebbero costare meno del previsto. Secondo indiscrezioni, il dispositivo adotterebbe un microdisplay LCoS, soluzione che permette di mantenere un design leggero e un'applicazione in stile head-up display. Le specifiche parlano di una risoluzione 720×720, standard diffuso per questa categoria. La scelta potrebbe derivare dalle difficoltà legate alla resa cromatica dei pannelli LEDoS, che richiedono la combinazione di tre pannelli monocromatici RGB, con maggiori complessità produttive. In questo contesto, Meta avrebbe confermato la collaborazione con il fornitore cinese JBD, già noto nel settore dei microdisplay.

Ray-Ban Meta

Ma non è solo l'azienda statunitense a muoversi. In Cina l'interesse per gli occhiali AR con funzioni di IA è in forte crescita. Lo scorso luglio Alibaba ha presentato a Shanghai i Quark Glasses, con un'uscita prevista entro fine anno sul mercato interno. In questo caso il design punta su un display Micro-LED monocromatico verde abbinato a un'ottica a guida d'onda, sempre con JBD come fornitore. Il prodotto è pensato soprattutto per l'uso in esterni, grazie alla leggerezza e al basso consumo energetico, caratteristiche considerate fondamentali per la diffusione di massa.