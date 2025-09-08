Predator: Badlands è stato ispirato da un famoso videogioco di culto per PS2

Predator: Badlands è uno dei film horror sci-fi più interessanti in arrivo nei prossimi mesi e il regista Dan Trachtenberg, nel mezzo della campagna marketing per la pellicola, ha svelato alcuni dettagli interessanti legati alle fonti di ispirazione per il film .

Le fonti di ispirazione di Predator: Badlands

Parlando con SFX Magazine, Trachtenberg ha spiegato: "Lo squalo è uno dei miei film preferiti di tutti i tempi. Non è il film horror preferito: non considero Lo squalo un film horror, ma quando è spaventoso è dannatamente terrificante. Quando è comico, è super divertente. Quando è drammatico, è incredibilmente sincero e autentico."

"E poi quando c'è l'avventura, è di altro profilo. È tutte queste cose, non solo una cosa ed è eccellente sotto ogni punto di vista. Quindi in questo film, con il proprio tono, il Predator deve essere fico e feroce, e ci sarà questa parte divertente con Thia e sarà divertente, ma anche sincera e avrà una propria anima."

Passando invece ai videogiochi, Trachtenberg spiega che il gioco per PS2 del 2005 Shadow of the Colossus ha ispirato Badlands, precisamente tramite la relazione tra il protagonista e la ragazza che vuole risvegliare. Nel gioco il protagonista è un giovane ragazzo che viaggia a cavallo in un regno abbandonato nel tentativo di salvare una ragazza distruggendo dei titani.

"Mi sono ispirato un poco [al videogioco] nel voler mostrare il Predator insieme a un altro personaggio, che è il suo opposto. Lui è veramente laconico, lei no. Lei è in grado di fare cose che lui non sa fare, ma anche a livello fisico c'è una cosa che non vedo l'ora che vediate."

Ricordiamo infine che Predator: Badlands ha luogo nel futuro su un pianeta remoto e segue un giovane Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatang) di nome Dek che crea una strana alleanza con una androide della Weyland-Yutani di nome Thia (Elle Fanning). Arriverà nelle sale il 6 novembre 2025.